R&D et troubles auditifs : CILcare voit plus grand

Créée en 2014 à Montpellier, CILcare est une société de services en R&D, spécialisée dans les troubles auditifs. L'entreprise a développé une expertise en matière de tests, d'essais précliniques, d'efficacité et de sécurité des médicaments, de thérapie génique et cellulaire et d'appareils implantables qui ciblent la perte auditive, les acouphènes et les otites, et accompagne ainsi accompagne les industries pharmaceutiques, nutraceutiques, biotechs et medtechs.

La CRO (société de recherche contractuelle) annonce qu'elle élargit ses capacités de R&D à la faveur d'un déménagement, "afin de répondre à la demande croissante d'externalisation de l'innovation dans les troubles auditifs". L'entreprise reste basée à Montpellier mais s'est installée, au 1er janvier, sur 500 m2 bureaux et laboratoires sur le bioparc Sanofi à Montpellier, tout en précisant bien qu'elle est hébergée, au même titre que d'autres sociétés du secteur, mais sans aucun lien avec le géant pharmaceutique.

Équipements de pointe

CILcare a travaillé à ce jour pour une cinquantaine de clients dans le monde. L'entreprise compte également des antennes à Paris et dans la région de Boston (US) où elle a établi un partenariat avec CBSET, un institut de recherche lié au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Selon l'entreprise, l'expansion de ses locaux montpelliérains va permettre d'augmenter "significativement" le volume d'études pharmacologiques "avec des équipements de pointe".

"En collaboration avec CBSET, nous sommes devenus un partenaire clef et unique pour les industries pharmaceutiques, biotechs et medtechs qui ciblent les maladies de l'oreille, souligne Célia Belline, P-dg de CILcare. Nous sommes capables de couvrir l'ensemble de la chaîne de développement du médicament dans nos laboratoires, en nous appuyant sur nos CROs partenaires précliniques et cliniques, que nous formons sur les spécificités des projets en otologie."

Microalgues et acouphènes

CILcare rappelle que "la perte d'audition, qui touche aujourd'hui 466 millions de personnes dans le monde, est un problème de santé publique majeur dont la prévalence ne cesse d'augmenter : en 2050, près d'un milliard de personnes seront atteintes de surdité, selon les estimations de l'OMS. S'il n'existe encore aucun médicament pour les maladies de l'oreille interne, des centaines de candidats-médicaments sont en cours de développement".

Parmi les projets de recherche actuels, elle met en avant le projet collaboratif "microalgues, un traitement innovant pour les acouphènes" lancé en septembre 2019 avec Greensea, entreprise basée à Mèze (34) et spécialisée dans la culture et la valorisation des microalgues marines et d'eau douce. Soutenu par la Région Occitanie et l'État, ce projet vise à tester l'efficacité d'extraits de microalgues sur des modèles précliniques d'acouphènes chroniques induits par un trauma acoustique.

Par ailleurs, CILcare travaille en partenariat avec Amylgen et Physiogenex sur un projet de recherche préclinique : la mise au point d'un modèle permettant de tester les effets de candidats-médicaments sur les paramètres du diabète, de la maladie d'Alzheimer et de l'audition, liés au vieillissement.

CILcare, qui ne communique pas sur son chiffre d'affaires, emploie à ce jour 24 salariés, dont 18 sur son siège social à Montpellier. Elle prévoit des recrutements en 2020 mais attend la fin du 1er trimestre "pour préciser combien", répond Marie Peytavy-Izard, directrice Marketing & Business development chez CILcare.