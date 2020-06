De l’éclairage à la désinfection, Deliled franchit le pas

Spécialisée depuis dix ans dans les éclairages LED et le pilotage intelligent d'éclairage connecté (gamme Maestro), dont elle fournit notamment les hôpitaux de Paris, l'entreprise héraultaise Deliled, basée à Vendargues, se joint elle aussi à la lutte contre la propagation du Covid-19 en lançant, ce 15 juin, la commercialisation de sa gamme de robot de désinfection UV-C, qu'elle a baptisée DeepLight.

« Depuis peu, le grand public prend de plus en plus conscience des problèmes de contamination de l'environnement et des surfaces, et les risques de propagation du Covid-19 nous ont obligé à revoir et reconsidérer beaucoup de choses dans de nombreux domaines, explique Pierre Zemour, fondateur et P-dg de Deliled. Nous avons mobilisé nos équipes tout au long du confinement dans l'objectif d'utiliser notre savoir-faire dans fabrication de luminaires et de récupérer la brique technologique de notre gamme Maestro pour l'adapter et développer des robots à rayons UV-C commercialisables rapidement pour la désinfection des blocs opératoires, des chambres d'hôpital, EHPAD et salles de classe notamment. Cette technologie ne date pas d'hier et l'efficacité des UV-C sur les germes est déjà largement reconnue et utilisée, la projection d'UV-C créant des liaisons dans l'ARN du virus, qui l'empêchent de se dupliquer. »