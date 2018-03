Deliled investit dans l’innovation pour l'IoT

La société lunelloise Deliled (12 salariés), créée en 2012 et spécialisée dans les éclairages LED pour les professionnels de l'industrie et du tertiaire, passe un cap et s'engage dans l'innovation "IoT". Elle vient d'obtenir le soutien financier de bpifrance et de la Banque Populaire du Sud à hauteur de 325 000 € (prêts et subventions à l'innovation) pour le développement de sa nouvelle marque DeliTech dans le domaine des objets connectés.

Le projet Maestro, développé par Deliled, est notamment encadré par un consortium avec l'entreprise Omicron, basée à Claret (34) et spécialisée dans la production et le développement de circuits imprimés, ainsi que par le CNRS et l'IES (Institut d'électronique et des systèmes) de Montpellier, qui lui apportent leur soutien sur la recherche fondamentale de capteurs de très haute précision.

« Il s'agit de produire une nouvelle gamme de luminaires connectés, intelligents, pour le tertiaire, notamment les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, NDLR) et les centres hospitaliers, précise Pierre Zemour, le P-dg de Deliled. Ces luminaires sont pilotables sans fil en radio-fréquences et peuvent éclairer toutes les couleurs du spectre lumineux et de manière programmable à distance. Le tout est concentré dans un module assemblé chez Omicron. »

Cycle circadien et chromothérapie

Pour le moment, la gamme compte une vingtaine de supports luminaires différents, le module comptant plusieurs capteurs (détecteur de températures, détecteur d'humidité, mesure de la pollution de l'air, mesure de CO2).

« Nos produits sont des outils de bien-être dans le sens où, par exemple, ils permettent de respecter le cycle circadien (biologique, NDLR) en reproduisant la lumière naturelle en intérieur, explique Pierre Zemour. Or nous avons besoin de ce cycle qui aide à la concentration, apaise, aide à dormir. Dans les Ehpad et les centre hospitalier, il a été démontré que c'était bénéfique. Notre gamme peut aussi stimuler des changements de couleurs, c'est-à-dire faire de la chromothérapie, ou encore permettre un réveil en douceur. Ces types d'outils sont très prisés dans les Ehpad aux Etats-Unis. »

Le chef d'entreprise ajoute que « l'acquisition d'une imprimante très grand format HD à polymérisation par UV nous permet d'imprimer en France des plafonds lumineux rendant la lumière artificielle naturelle grâce à l'application de la technologie Maestro ».

Rapatrier une partie de la fabrication

Une partie de la gamme est déjà industrialisée et la commercialisation commence début mars, essentiellement via le réseau de magasins spécialisés SONEPAR (distributeur de matériels électriques).

Jusqu'à présent, Deliled usine 20 % de ses produits sur le site de Lunel. Si la fabrication de la nouvelle gamme se fait pour l'heure en Chine, Pierre Zemour précise que l'entreprise est en train d'investir dans des machines qui permettront de fabriquer une partie des produits à Lunel d'ici six mois.

Deliled, qui réalise un chiffre d'affaires de 2 M€ (très peu à l'export, mais un objectif de 20 % en 2018), est en phase de recrutement de deux personnes supplémentaires (fonctions administratives et commerciales, et un ingénieur en électronique).