Municipales : la CCI Hérault formalise les attentes des acteurs économiques

Le 6 mars, la CCI Hérault a présenté son « Manifeste pour un développement économique nouvelle génération » renfermant les propositions du monde économique et qui sera envoyé aux candidats des élections municipales. Faisant valoir « son expertise et sa proximité avec ceux qui créent de la richesse et de l'emploi », la chambre consulaire entend bien « être partie prenante des grands projets de politiques publiques visant à renforcer le rayonnement et l'attractivité du territoire ».

« Nous avions déjà fait un Manifeste au niveau de la région Occitanie et nous le faisons de façon systématique là où il y a de l'économie, explique André Deljarry. C'est notre devoir de CCI d'être force de propositions partout où on peut agir sur le territoire. Le Manifeste nous permet de dire comment nous pensons le territoire. »

Créer une agence économique

Le Manifeste retient huit thématiques majeures sur lesquelles il fait plusieurs propositions : attractivité, commerce, centres-villes (« qui doivent être réinventés, ré-enchantés », assure André Deljarry), tourisme, mobilité (« la voiture sera toujours là quoiqu'en disent les candidats, donc il faut repenser les transports en commun mais intégrer la voiture »), logistique urbaine (« importante car c'est le dernier km et il faut regarder comment on livre les commerçants »), foncier et immobilier d'entreprise et développement de filière structurantes (l'économie bleue, l'industrie du futur, la silver économie, la formation, l'automobile, l'économie nautique).

Parmi les propositions-phares exprimées figure d'une agence de développement économique.

« Un maire ou président de collectivité ne peut pas décider seul car il n'a pas tous les leviers, affirme André Deljarry, président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie. Aujourd'hui, ce sont les chambres consulaires qui reçoivent les entreprises. Il faut donner une lisibilité au territoire pour mieux éclairer et accueillir les porteurs de projets. L'agence sera le bras armé de la Métropole mais elle doit aussi pouvoir opérer une ouverture vers d'autres territoires, sur le bassin économique de Nîmes à Narbonne, là où se fait l'économie. »

Le manifeste propose d'ailleurs également de créer une nouvelle destination économique appelée « Languedoc Méditerranée », afin d'englober cette spécificité d'une économie qui n'est pas uniquement centralisée sur la métropole languedocienne.

Une meilleure efficience en immobilier d'entreprise

Sur la question du foncier et de l'immobilier d'entreprise (« le politique a sa partie à jouer »), le manifeste émet l'idée de créer une plate-forme de mise en relation pour renforcer l'efficience en matière d'immobilier d'entreprise.

Quant au projet montpelliérain de requalification urbaine et commerciale Ode à la Mer, André Deljarry affirme que « les commerçants concernés, qui sont aujourd'hui en zone inondable dans des boites à chaussures, ne doivent pas être pénalisés. Ode propose de les reclasser sur un emplacement plus dynamique. Il faut demander à Frey (porteur du projet, NDLR), sur les dix prochaines années, de n'installer que les gens déjà en place et de leur permettre une extension de leur commerce. Ce qui n'empêche pas de travailler sur un centre-ville fort, qui doit être défini comme un centre commercial à ciel ouvert ».