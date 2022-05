Altrad en passe d’absorber le Britannique Doosan Babcock Limited

Le 4 avril dernier, l'entreprise Altrad annonçait l'acquisition de la filiale de maintenance industrielle et nucléaire d'Engie, Endel (6.000 salariés). Si elle était présentée comme l'acquisition stratégique de l'année 2022 pour le groupe international de services à l'industrie (sur les marchés du pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'environnement et de la construction) et d'équipements pour le secteur de la construction, elle ne sera pas la seule.

Ainsi, le groupe, dont le siège social est à Montpellier, poursuit-il sa stratégie active de croissance externe en annonçant, le 30 mai, avoir finalisé un accord avec le Britannique Doosan Enerbility pour acquérir sa filiale Doosan Babcock Limited (président : Andy Colquhoun). Spécialiste de la prestation de services d'ingénierie, de maintenance et d'amélioration des sites dans les secteurs nucléaire, thermique, pétrolier et gazier, pétrochimique et de process, elle emploie 4.000 salariés qui vont donc rejoindre les rangs du groupe Altrad.

« Cette acquisition représente une formidable opportunité d'étendre notre portefeuille de services et d'occuper de nouveaux marchés, tout en améliorant le service offert aux clients », déclare Padraig Somers, directeur général d'Altrad Services pour le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays Nordiques.

Du chiffre d'affaires additionnel

Altrad, présent dans plus de 50 pays et qui annonce plus de 52.000 salariés et un chiffre d'affaires 2021 d'environ 2,7 milliards d'euros, a réalisé plusieurs acquisitions significatives en 2021 et sur le début de l'année 2022, comme Kiel, Actavo, SNKP, Valmec en Australie, CIDES au Congo ou l'entreprise française RMD-Kwikform. Soit un chiffre d'affaires additionnel de 1,4 milliards d'euros...

« Le mot qu'utilise Mohed (Altrad, président fondateur du groupe, NDLR), c'est de savoir se montrer "opportuniste" sur les affaires qui se présentent. Notre volonté est de pouvoir nous développer en acquérant des compétences et des métiers complémentaires à ceux qui sont les nôtres aujourd'hui », déclarait Ran Oren, le directeur général du groupe Altrad, dans une interview accordée à La Tribune le 9 mai dernier, annonçant trois autres opérations en cours.

La transaction qui fera basculer Doosan Babcock Limited dans la galaxie Altrad devrait se finaliser au 2e trimestre 2022.