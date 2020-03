Municipales à Narbonne : 6 candidats défendent leurs programmes économiques

Une semaine après l'édition montpelliéraine, un deuxième Grand Oral des municipales, conçu par Femmes Chefs d'Entreprise, le Medef Aude et La Tribune, a réuni, le 3 mars à Narbonne, six des candidat(e)s en lice : Jean-François Daraud (RN), Nathalie Granier-Calvet (association Narbonne Génération Citoyenne), David Granel (collectif Narbonne XXI), Didier Mouly (DVD, maire sortant), Nicolas Sainte-Cluque (PS-PC) et Viviane Thivent (EELV).

La situation géographique de Narbonne, un atout majeur ?

La première séquence du débat, animé par Guillaume Mollaret, a permis de sonder les propositions des candidats pour booster l'attractivité du Narbonnais. Quelle sera leur action phare sur le sujet à l'aune du mandat à venir ? "Créer 1 000 emplois sur un parc dédié à nos racines narbonno-catharo-médiévales, afin de capter une partie des 15 millions de touristes en transit entre Barcelone, Toulouse et Montpellier" (Jean-François Daraud), "trouver un juste équilibre entre les espaces naturels et le développement des espaces économiques, à travers un schéma économique s'insérant dans le nouveau SCOT : 40 ha sont disponibles à l'Agglo et 15 ha à la Ville" (Nathalie Granier-Calvet), "se projeter à 20 ans en accompagnant les jeunes et les habitants à se former aux métiers qui n'existent pas encore, et offrir ainsi une main d'oeuvre qualifiée aux entreprises existantes qui se développent" (David Granel), "travailler en synergie avec l'Agglo, qui elle-même doit collaborer avec Lézignan et Béziers de sorte à étendre le territoire de développement économique" (Didier Mouly), "renforcer l'attractivité de la ville en installant des écoles, des services publics, et en menant une politique favorable au stationnement, à l'accessibilité, au commerce" (Nicolas Sainte-Cluque), ou encore "développer l'intermodalité pour attirer les entreprises qui passent de Toulouse à Montpellier, en misant sur la situation géographique de Narbonne" (Viviane Thivent).

"En matière de formation, nous devons d'abord agir sur les métiers en tension, dans l'agriculture et les énergies renouvelables par exemple, en exploitant le tissu des écoles - le lycée agricole, notamment - et de la recherche", poursuit Viviane Thivent. "Pour résoudre le décalage entre l'offre et la demande d'emplois, nous voulons installer une cellule de soutien à la formation. Narbonne, de par sa sitation géographique, peut bénéficier des offres d'emploi des entreprises de Toulouse, Montpellier, ou Carcassonne, en se positionnant comme une plate-forme de la formation", imagine Nathalie Granier-Calvet. "Il faudra mieux impliquer les entrepreneurs dans les politiques de formation. La Ville et l'Agglo doivent impulser ce nouvel élan en favorisant l'installation de centres de formation, d'études, de recherche", propose David Granel.

La gratuité des transports, à quel prix ?

Une autre thématique animant la campagne est la mobilité, et notamment la proposition d'instaurer la gratuité des transports en commun, qui fait florès chez une grande majorité des candidats. Mais comment envisagent-ils sa mise en oeuvre, et une nouvelle approche de la mobilité plus globalement ? "En tablant sur le moindre coût de cette mesure car sur un budget de 14 M€ pour la mobilité, la billetterie ne représente que 10 %, ce qui sera largement finançable et bénéfique pour les entreprises de 11 salariés et plus" (Jean-François Daraud), "en évitant de toucher à la fiscalité, car cette mesure de gratuité doit passer par la volonté politique de mettre les moyens nécessaires dans le budget de l'Agglo", (Didier Mouly), "en adoptant d'abord un nouveau plan de déplacement urbain, qui permettra dans un second temps de déterminer là où l'offre de transports en commun est plus compétitive que la voiture" (Nicolas Sainte-Cluque), "en donnant la priorité aux quartiers enclavés, par le biais d'une offre de transports à plusieurs niveaux pour leur permettre de mieux communiquer" (Viviane Thivent), "en revoyant le plan de déplacement urbain, de sorte à mieux intégrer les mobilités actives à l'urbain" (Nathalie Granier-Calvet), ou bien "en réinventant une vie de village dans les quartiers, car c'est d'abord pour consommer qu'on circule dans la ville" (David Granel).