Municipales : Yannick Jadot apporte son soutien au candidat socialiste (et écologiste) de Montpellier

« On observe une vraie rupture chez les élus dans la prise de conscience de la nécessité à gérer les risques climatiques, assure Alix Roumagnac, le fondateur et dirigeant de Predict Services à Montpellier, spécialisée depuis 2006 dans la gestion du risque météorologique. Le risque canicule est le risque qui a généré le plus d'alertes en 2019, année qui aura enregistré un record de température de 46,8° dans l'Hérault en juin et 180 jours de surveillance active, un chiffre qui grimpe d'année en année... Aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur la réalité du réchauffement climatique. »