Municipales à Montpellier : la détonante alliance du « patron » Altrad

Les tractations entre candidats encore en lice aux élections municipales de Montpellier (Philippe Saurel, Michaël Delafosse et Mohed Altrad) et « recalés » du premier tour ont accouché d'alliances qui ne coulent pas toujours de source.

Celle scellée entre Michaël Delafosse (PS-PCF) et Coralie Mantion (EELV) le 28 mai dernier était attendue tant elle est dans la droite ligne des positionnements des états-majors des deux partis.

Sur le papier, le cumul les suffrages du premier tour des nouveaux colistiers (16,66 % pour Michaël Delafosse et 7,43 % pour Coralie Mantion) pourrait monter le score de la liste "Montpellier Unie" à 24 %. Auquel il faudrait ajouter le potentiel report de voix des autres candidats de la gauche.

En revanche, l'union que viennent d'officialiser in extremis le capitaine d'industrie Mohed Altrad avec les trois listes menées par Clothilde Ollier (écologiste), Alenka Doulain (collectif citoyen #NousSommes, soutenu par la France Insoumise) et l'humoriste héraultais Rémi Gaillard, est pour le moins étonnante. Les trois têtes de liste avaient au préalable tenté de discuter avec Michaël Delafosse, sans parvenir à un accord.

Mohed Altrad laisse à ses nouveaux alliés 24 places (sur 65) sur sa liste, dont la 2e pour Alenka Doulain et la 4e pour Clothilde Ollier. Rémi Gaillard quant à lui, se retire de la course au profit de l'un de ses colistiers.

Lors d'une conférence de presse le 3 juin, la nouvelle équipe présentait la liste et les grandes lignes de leur programme.

« Certains s'interrogent sur cet attelage explosif, sourit Mohed Altrad. Ensemble, on recouvre toutes les sensibilités de la société montpelliéraine, dans un spectre très large et représentatif. Je suis de ceux qui favorisent la différence entre les êtres, et de là naîtra le dialogue. »