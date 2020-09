Des start-ups montpelliéraines en quête de financement à Paris

Voilà maintenant 17 ans que la manifestation Montpellier Capital Risque, organisée par le BIC (Business & Innovation Center) de Montpellier en partenariat avec Bpifrance, permet de faciliter à des entreprises innovantes l'accès aux capitaux privés. Les entreprises sont sélectionnées après appel à candidatures régional, puis coachées pendant trois mois, avant de se présenter devant une soixantaine d'investisseurs et de business-angels nationaux.

Devenu un rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation, Montpellier Capital Risque revendique « plus de 55 M€ levés par les 30 sociétés présentées sur les cinq dernières années ».

Cette année, elle prend toutefois une tournure différente en raison de la crise sanitaire. Initialement prévue pour se tenir en mai dernier, la manifestation a été reportée aux 14 et 15 septembre, et délocalisée à Paris, en parallèle du France Digitale Day.

Créée en 2012, France Digitale réunit près de 1 800 start-ups et investisseurs français du numérique et se donne pour mission « de créer des champions européens du numérique », et le France Digitale Day rassemble chaque année autour des dernières tendances de l'innovation...