Post-Covid : comment les capital-risqueurs et business angels vont-ils investir ?

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Soridec Gestion accompagne en capital les entreprises basées en Occitanie et Nouvelle Aquitaine à tous les stades de leur développement (amorçage, capital risque, capital développement / transmission). Melies Business Angels, basé à Montpellier, compte quelque 110 investisseurs actifs et intervient pour financer des start-ups innovantes en amorçage. Le réseau a soutenu 40 entreprises depuis sa création, dont environ 25 actuellement. En 2016, Melies s'est rapproché de Capitole Angels, basé à Toulouse, pour former Occitanie Angels.

Qu'avez-vous observé durant la période de confinement, notamment pour les opérations de financement qui étaient en cours ?

Corinne d'Agrain, présidente d'Irid-Soridec : « Nous avons resserré notre présence auprès des dirigeants des entreprises de notre portefeuille, soit 190 sociétés aujourd'hui, en se posant la question de la mesure de l'impact selon leur secteur et leur activité. Les secteurs en région sur lesquels on pouvait être inquiets sont le tourisme et l'aéronautique. Les entreprises qui sont en danger aujourd'hui sont celles qui étaient très fragiles avant la crise. Mais il faut noter que les entreprises ont été remarquablement accompagnées par les pouvoirs publics... Dans cette période particulière, notre rôle était de les sensibiliser sur les enjeux clefs comme la gestion du cash ou la bonne compréhension des mesures de soutien. Concernant les dossiers en cours, la tentation d'attendre d'y voir plus clair était grande. Mais nous avons décidé de maintenir nos opérations d'investissement dans AB7 (à Deyme près de Toulouse, pour le développement de la division santé animale, NDLR), Phost'In Therapeutics (à Montpellier, pour le lancement des tests cliniques de sa molécule anticancéreuse, NDLR), Toopi Organics (à Langon près de Bordeaux, pour le financement de sa première unité de production en Sud Gironde, NDLR) et le groupe Générale du Solaire (à Paris et Montpellier, pour accélérer son développement, NDLR). »

Gilles Roche, président de Melies Business Angels et d'Occitanie Angels : « Le comité de pilotage, composé de 23 personnes, se réunit habituellement deux fois par mois, mais durant le confinement, nous avons décidé de le réunir toutes les semaines pour garder le contact avec les entreprises soutenues (près de 25 actuellement, NDLR), ne pas lever le pied sur les...