Frédérique Plasson nommée directrice Sud-Est d'Harmonie Mutuelle

Frédérique Plasson sera basée au siège régional d'Harmonie Mutuelle, à Lyon, d'où elle gèrera un réseau de 55 agences couvrant les départements de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, en plus des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paca, et de la Corse. Ce territoire représente 555 000 personnes protégées, réparties entre particuliers, professionnels, TPE-PME, et grandes entreprises.

Titulaire d'un MBA obtenu à l'École de management de Lyon, Frédérique Plasson était, depuis 2014, présidente d'April Entreprise, courtier tous risques d'entreprise.

"Intégrer la 1ère mutuelle santé de France correspond à une volonté certaine de mettre à profit mon expérience au service des adhérents dans un environnement d'innovation et de digitalisation", indique-t-elle.

Harmonie Mutuelle protège plus de 4,3 millions de personnes en France, dont 55 000 entreprises adhérentes et 4 600 collaborateurs, représentant 2,5 Mds € de cotisations santé.