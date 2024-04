Transavia maintient ses ambitions sur l’aéroport de Montpellier

Transavia, la filiale low-cost d'Air France-KLM, a ouvert une base régionale sur l'aéroport de Montpellier en 2020. Les ambitions initiales, annoncées fin 2019 : deux avions basés et à la clé, 20 destinations et 500.000 passagers. Depuis, la crise sanitaire est passée par là, avec pour conséquences notamment un développement du télétravail et une attention accrue des entreprises (et de certains particuliers) à leur empreinte carbone... Quatre ans plus tard, la compagnie n'a toujours qu'un seul avion basé pour 14 destinations (voir encadré) et 300.000 à 350.000 passagers attendus sur la saison estivale qui vient de démarrer.

Globalement, Transavia se développe, en particulier sous l'impulsion de sa branche française, mais n'arrive pas encore à être rentable : Transavia France et Transavia Holland ont affiché une perte cumulée de quasiment 100 millions d'euros en 2023 (à peine mieux qu'en 2022). Le développement de l'activité est pourtant bien engagé, les deux compagnies ayant réussi à développer significativement leur trafic, qui a atteint les 21,5 millions de passagers en 2023 (+17 %), et leur chiffre d'affaires qui dépasse désormais les 2,6 milliards d'euros cumulés (+19 %).

Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia France, qui était à Montpellier le 25 avril pour évoquer les nouveautés de la saison 2024, concède « un développement qui ne s'est pas fait au rythme prévu en raison notamment du Covid ».

« Nous croyons toujours au potentiel de cette région mais, au-delà d'une croissance ralentie, la stratégie du groupe a évolué, avec une concentration de Transavia sur Orly qui va monopoliser une grande partie de la croissance ces deux prochaines années, indique-t-il. Mais même si les marges de manœuvre sont plus réduites, elles existent et nous confirmons notre ambition de développer le réseau depuis Montpellier. »

420.000 sièges cet été

« Cet été, on repart à l'offensive, avec une augmentation de l'offre en sièges de +32% à l'international, annonce-t-il. Nous lançons trois nouvelles destinations par rapport à 2023 : Istanbul, Constantine et Rabat (à raison de deux vols par semaine chacune, respectivement depuis le 5 avril pour la 1e, à partir du 2 et du 3 juillet pour les deux autres, NDLR). Nous avons fermé la ligne sur Berlin, qui opérait sur la pointe de l'été en juillet-août, mais nous étendons les destinations vers Athènes, Oran et Héraklion sur l'ensemble de la saison... Au total, nous proposons cet été 420.000 sièges, soit 20.000 de plus que l'an dernier, une augmentation de +5%, et nous visons un taux de remplissage à 80%, soit 300.000 à 350 000 passagers. »

Selon le dirigeant, les tendances de réservations sont « très bonnes » : « En avril, on fera un peu mieux qu'en avril 2023 avec un remplissage à 80%, en mai, le taux de remplissage est en avance de cinq points par rapport à 2023, et sur l'été, il est en avance de un à deux points ».

Selon l'étude de l'ONG Transport & Environment, parue le 19 avril dernier, la forte augmentation de l'activité des compagnies low cost depuis 2022 a entraîné une dérive du secteur aérien français en matière de gaz à effet de serre. Les compagnies EasyJet, Transavia et Ryanair sont particulièrement pointées du doigt. Nicolas Hénin évoque une étude « un peu orientée », et explique « une croissance des émissions de CO2 tirée par la croissance de l'activité de Transavia » : « Nous n'avons pas augmenté nos émissions unitaires par passagers et nous avons engagé un renouvellement intégral de notre flotte, soit des investissements de plusieurs milliards d'euros, pour réduire notre empreinte environnementale. Il existe assez peu de compagnies qui investissent autant dans leur flotte... ».

Le traumatisme de la Navette Orly

Au total, l'aéroport montpelliérain annonce 35 destinations saisonnières. En 2023, l'infrastructure aéroportuaire a engrangé une fréquentation de 1,747 million de passagers, soit une perte de quelque 13.000 passagers et un retour à 90% du trafic 2019. Pour un objectif 2026 qui reste de 2,3 millions de passagers.

L'annonce d'Air France, en 2023, portant sur son départ de l'aéroport d'Orly en 2026 pour concentrer son activité sur Roissy, a sévèrement secoué l'écosystème aérien. En novembre 2021, la compagnie avait déjà mis un terme à sa Navette vers Orly depuis Montpellier (dix vols quotidiens), au profit de sa filiale low-cost Transavia (quatre puis trois vols quotidiens). Avec, pour conséquence mathématique, la chute du nombre de passagers entre Montpellier et Paris, tombé de 600.000 par an à 300.000.

Ce dont Emmanuel Brehmer, président du directoire de l'Aéroport Montpellier Méditerranée, peine à se remettre : « 300.000 passager perdus, c'est une vingtaine de nouvelles lignes pour compenser... Même si aujourd'hui, on est moins dépendants de Paris, c'est compliqué. Ça le sera un peu moins à partir de juin avec la mise en œuvre de la ligne 14 du métro parisien qui va mettre Orly à moins d'un quart d'heure de l'épicentre de Paris et à moindre coût. Nous lancerons une campagne de communication en septembre prochain... ».