L’appétence pour l’entrepreneuriat reprend des couleurs en France, malgré le contexte et les défaillances

En 2023, 4.925 chefs d'entreprises ont perdu leur emploi en Occitanie

Le 17 mars, Altarès et l'association GSC communiquaient les chiffres de l'observatoire de l'emploi des entrepreneurs en Occitanie : 4.925 chefs d'entreprises qui ont perdu leur emploi durant l'année 2023. Soit une accélération de +38,7% en un an. « Le nombre de pertes d'emploi dépasse les seuils d'avant-crise Covid et atteint son plus haut niveau depuis la crise financière de 2016 », souligne l'étude. Près de 8 entrepreneurs sur 10 ayant perdu leur emploi en 2023 dirigeaient une structure de moins de trois salariés. La Haute-Garonne est le département le plus touché par ces pertes d'emploi, la Lozère celui qui enregistre la plus importante augmentation (+106,3%).

Parmi les facteurs à retenir : la hausse des taux d'intérêt, la fin des aides Covid et la reprise des procédures d'assignation Urssaf qui accentuent les problèmes de trésorerie des chefs d'entreprise. L'observatoire indique également que « les entrepreneurs expérimentés, à la tête d'une entreprise depuis sept ans en moyenne, ont également été impactés en 2023 » et que « les professionnels du secteur de la construction sont parmi les plus sinistrés en Occitanie ». Mais l'inflation ayant durement affecté le commerce, 1.170 dirigeants se sont retrouvés en situation de chômage en Occitanie.

« Les chiffres de 2023 sont très alarmants, mais malheureusement peu surprenants, commente Anthony Streicher, président de l'association GSC. En 2023, chaque jour, ce sont près de 13 chefs d'entreprise qui se sont retrouvés au chômage en Occitanie ! »