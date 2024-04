Déchets : à l’issue d’un débat agité, la métropole de Montpellier opte pour la création d'une unité CSR

La Métropole de Montpellier, avec ses 31 communes et une croissance démographique constante, veut drastiquement réduire ses déchets, mais se trouve confrontée à l'absence d'exutoire pour 110.000 tonnes de déchets résiduels, notamment depuis la fermeture de la décharge de Castries en 2019, qui sont donc exportés vers plusieurs départements de la région Occitanie, engendrant un surcoût estimé à 27 millions d'euros par an. La proposition de construire une unité CSR (combustibles solides de récupération), à l'occasion du renouvellement de la délégation de service public (DSP) de l'unité de méthanisation Ametyst (dont le contrat se termine au 31 décembre 2024), a généré un débat qui a embrasé la sphère politique depuis la mi-février 2024 et fracturé la majorité au conseil métropolitain. D'un côté, le président de la Métropole Michaël Delafosse (PS) qui voit là l'opportunité de valoriser énergétiquement les déchets tout en répondant aux besoins en énergie du territoire, et de l'autre, les écologistes qui critiquent cette solution qu'ils jugent incompatibles avec la stratégie "zéro déchet" entamée par la collectivité.

Face au tollé, la décision portant sur le renouvellement de la DSP d'Ametyst avait été reportée au conseil métropolitain du 2 avril pour permettre des consultations et des auditions et tenter de clarifier le débat.

René Revol récupère la délégation Déchets

Pendant ce temps, les opposants au projet ont eux aussi battu la campagne avec notamment plusieurs réunions publiques. Au-delà d'une incompatibilité stratégique (« pourquoi cet acharnement à produire toujours plus de déchets, contribuant à nourrir un monstre industriel ? », interrogent-ils), les écologistes, soutenus par de l'association de citoyens Vivre Montpellier Métropole, dénoncent « 100 millions d'euros dilapidés » et « des conséquences financières et sanitaires funestes absolument pas évaluées ». Ils pointent surtout « les conséquences, sur la santé, des rejets atmosphériques d'une structure industrielle de cette importance », comme ils l'écrivent dans un communiqué le 26 mars dernier : « Même très encadrée, l'incinération émet des polluants dans l'eau et dans l'air, et produit des déchets ultimes (98.000 tonnes) qu'il faudra ensuite enfouir ».

A l'occasion du conseil métropolitain du 2 avril (en l'absence du maire-président Michaël Delafosse, en deuil), la vice-présidence de la Métropole déléguée aux Déchets, dont avait été démis François Vasquez (EELV), opposé à l'unité CSR, a été attribuée à René Revol, déjà délégué à la Gestion raisonnée, écologique et solidaire de l'eau et de l'assainissement. Lequel n'a pas manqué de souligner lors du conseil métropolitain : « Il y a une erreur sur le processus de DSP : aujourd'hui, nous l'ouvrons avec un cahier des charges à rédiger, nous ne l'achevons pas ! C'est en juillet 2025 que vous voterez et pourrez refuser ». A la proposition émise par plusieurs élus de reporter la décision, il répond qu' « un an de plus, c'est du bonus pour le délégataire actuel qui encaisse le supplément ! ».

« Nous sommes face à un mur écologique »

« Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens techniques, humains et financiers de faire une régie des déchets, développe le nouveau vice-président délégué aux déchets de la Métropole. Durant l'exercice, nous devrons réunir les moyens pour reprendre la maîtrise de ce dossier. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un mur, et d'abord un mur écologique : 4.500 camions et 800.000 kms par an pour exporter nos déchets sur les départements voisins. Sur les 119 intercommunalités en France, nous avons le pompon ! Nous sommes maintenant 3e sur la TEOM (le conseil métropolitain a également voté, ce 2 avril, une augmentation de 14,62% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dite TEOM, « pour équilibrer le budget », indique la majorité - NDLR), mais si on continue comme ça, on finira premier ! C'est aussi un mur financier car les camions et les centres d'enfouissement ne sont pas gratuits, et la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes, NDLR), en attendant la taxe carbone, ne fait qu'augmenter. Donc il faut en sortir. »

Depuis le 22 février, les anti-CSR n'ont pas faibli. Les arguments contre ce choix de gestion des déchets ont été largement relayés au cours du conseil métropolitain. A commencer par ceux de François Vasquez : « La stratégie "zéro déchet" était la solution pour qu'il n'y ait pas de renouvellement de la DSP ! Aujourd'hui, on nous dit que la métropole n'a pas d'exutoire pour ses déchets ? Pourtant, à l'époque de sa création, Ametyst avait été présentée comme un exutoire ! la filière CSR est en échec depuis 25 ans. Et nous n'avons pas besoin d'énergie à Montpellier, nous n'avons pas d'industrie ! On est dans le vieux monde, on brûle les déchets ! ».

« De multiples flous »

« C'est un scandale démocratique : on doit débattre du mode de gestion sans débattre du choix de gestion, lance Alenka Doulain, conseillère de Montpellier Méditerranée Métropole et présidente du groupe d'opposition Montpellier Union Populaire Écologique et Sociale, dénonçant au passage « l'autoritarisme de l'exécutif », une « absence de méthode » et « de l'opacité ». Vous imposez une solution industrielle coûteuse sans étudier aucune alternative, au point de revenir sur votre promesse de campagne de ne pas augmenter les impôts. De multiples flous entourent ce choix. Rien ne nous dit qu'on ne signe pas pour un nouveau gouffre financier et un cadeau aux industriels du déchet. »

Coralie Mantion, vice-présidente de Montpellier Métropole, déléguée à l'Aménagement durable du territoire, l'Urbanisme opérationnel et la Maîtrise foncière, enfonce le clou : « Les écologistes continuent de se battre contre les incinérations quels qu'ils soient, et contre la filière CSR, incinérateurs à plastique, partout, à Béziers ou à Marseille ». L'élue cite l'ordre des médecins de Haute-Loire qui alertent sur « le risque élevé de mortalité et de morbidité en lien avec unité CSR », évoquant selon elle « une bombe à retardement sanitaire ».

Catherine Ribot, conseillère métropolitaine, pointe « la responsabilité juridique, morale et politique des élus devant les habitants et les futures générations », regrettant l'absence de toute « étude sérieuse ».

Luc Albernhe, conseiller métropolitain, évoque une filière CSR qui est « la moins bien disante écologiquement parlant » et « qui pose un problème d'équilibre financier puisqu'elle nécessite un grand nombre de déchets et sa rentabilité n'est pas assurée si la production est trop faible, ce qui incite à la surproduction de déchets ».

« Ne pas confondre industrie et capitalisme »

« Nous accompagnerons la rédaction du cahier des charges avec des experts, promet René Revol en conclusion, qui promet aussi la création d'un comité de suivi avec tous les élus qui voudront y participer, les associations environnementales, et pourquoi pas des citoyens tirés au sort. Certains nous reprochent de céder au lobby industriel ? Mais les décharges aussi sont aux mains des industriels et il faut peut-être en finir avec eux ! Il ne faut pas confondre industrie et capitalisme. Il faut que de notre coté, nous ayons un savoir or il n'y pas assez d'ingénieurs dans le pole déchets ! (...) Personne n'a le monopole de l'écologie politique. Le problème, ce ne sont pas les machines, c'est la façon dont les hommes utilisent les machines... »

A l'issue des débats, la délibération sur le choix d'une unité CSR était adoptée, avec 10 abstentions et 11 votes contre...