Hérault : le nouveau préfet François-Xavier Lauch place la sécurité et la cohésion sociale dans ses priorités

« Je respecterai tous les engagements de mon prédécesseur », affirme François-Xavier Lauch le 9 octobre devant les journalistes montpelliérains réunis pour sa prise de fonction de préfet de l'Hérault, succédant à Hugues Moutouh, nommé préfet des Alpes-Maritimes.

Le ton est poli, mais ferme et assuré, à l'image du haut fonctionnaire. À 41 ans, qui anticipe le fait d'être considéré comme un « jeune préfet », avance un parcours professionnel significatif lui permettant d'être « un bon connaisseur de l'administration territoriale ».

Né « au fin fond du Limousin », cet « enfant de la ruralité » étudie à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux avant de sortir diplômé de l'ENA en 2007. François-Xavier Lauch, qui revendique volontiers « croire à la méritocratie », fait ensuite rapidement ses armes en préfecture, en tant que directeur de cabinet ou secrétaire général, dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var, avec un détour par la direction générale de la Police nationale. Avant de devenir chef de cabinet d'Emmanuel Macron (2017-2020) - ce qui lui vaudra d'être entendu dans l'affaire concernant Alexandre Benalla contre lequel il a porté plainte pour faux - puis chef de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (2020-2022) où il s'est « beaucoup occupé des sujets de sécurité ». Il sera finalement nommé préfet du Tarn en janvier 2022. Un parcours professionnel qui lui vaut l'étiquette de macroniste pur jus. Un atout ?

« Le président de la République, je ne vais pas aller le déranger tous les quatre matins, je ne l'ai jamais fait, même quand je travaillais à ses côtés, répond François-Xavier Lauch. Je suis le représentant de tous les ministres, je ne suis pas du genre à les contourner et accéder au chef de l'État pour rien. »

« Un préfet qui bouge beaucoup »

François-Xavier Lauch succède à Hugues Moutouh, qui avait été surnommé « le préfet bulldozer » par l'écosystème départemental. Très à l'aise devant la presse, il se présente comme un homme d'action qui n'hésite pas à être sur tous les fronts et affirme ne pas pratiquer « la langue de bois ».

« J'entends être le préfet de tout le département, évidemment les sujets côtiers et montpelliérains vont beaucoup m'occuper, mais je n'oublie pas Béziers ni le nord du département et les communes plus rurales, affirme-t-il. Je suis un préfet qui bouge beaucoup : vous me verrez un peu partout, il va falloir vous habituer. »

Ce qui signifie être visiblement plus tourné vers l'action que vers le compromis : « J'ai besoin de comprendre avant de décider, mais vous verrez que je décide rapidement ».

Quelles sont ses priorités alors qu'il vient tout juste de prendre ses fonctions ? Le haut fonctionnaire évoque quatre sujets prioritaires. A commencer par la sécurité.

Immigration, stupéfiants et grandes infrastructures

« Le défi est grand dans un département comme l'Hérault qui est confronté à l'immigration irrégulière, mais aussi à de la pauvreté et à une augmentation de la population, soit 1.000 habitants de plus par mois à Montpellier, observe François-Xavier Lauch. Je suis un préfet strict, ma priorité est de faire respecter l'état de droit. »

Parmi ses dossiers, la sécurité dans le centre-ville et les quartiers de Montpellier comme de Béziers, la lutte contre les stupéfiants, et plus de « fermeté envers les étrangers en situation illégale qui commettent des faits graves de délinquance ».

Le nouveau préfet a également retenu comme priorité l'aménagement, les mobilités et le développement économique : « Le département fait sa richesse du tourisme, du tertiaire, fort de ses universités, dont une spécialisation historique dans le domaine de la santé. Nous sommes dans un département qui est faiblement industrialisé. Il y a un rôle de l'État en matière de développement économique. Concernant l'aménagement des mobilités et tout ce qui concerne les transports, vous pouvez compter sur ma mobilisation sur le projet du LIEN (contournement nord de Montpellier, NDLR), le projet du COM (contournement ouest de Montpellier, NDLR), le projet LNMP (ligne nouvelle Montpellier Perpignan, NDLR), ce TGV qui est attendu pour poursuivre vers Perpignan depuis de longues années ».

François-Xavier Lauch annonce vouloir soutenir le secteur des travaux publics et du bâtiment, aider les entreprises à faire face à la crise énergétique mais aussi contribuer à développer le plan France 2030 sur le territoire et stimuler l'écosystème (une visite de la future gigafactory de Genvia est prévue dans la semaine).

Chômage : « nous avons encore un pas à faire »

Le préfet se penchera également sur le secteur de l'agriculture, en particulier les viticulteurs, pêcheurs et conchyliculteurs : « Ces acteurs du territoire sont les défenseurs d'une identité, d'un mode de vie, les préservateurs de nos paysages ruraux. Ils sont les premiers confrontés aux changements climatiques et aux difficultés économiques ».

Enfin, il veut se préoccuper de cohésion sociale : « Le chômage est de 10% dans le département, 7% au niveau national. Nous avons encore un pas supplémentaire à faire ». Il s'agira notamment de prendre en main la problématique du manque de logements face à « l'accueil de nouvelles populations chaque mois », la réduction du chômage à travers « le développement de l'apprentissage et des contrats d'engagement jeunes ».

D'autres domaines sont évoqués, comme la culture ou la santé, mais François-Xavier Lauch souhaite montrer sa maîtrise des sujets importants tout en affichant la volonté de « ne pas être que le préfet de la sécurité ».