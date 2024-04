Fin de course pour Neocean : pourquoi la startup sétoise a été liquidée

Discret, furtif, sans sillage ni signature thermique. C'était les qualités de l'Overboat, catamaran électrique une place à foil autorégulé, conçu et développé par l'entreprise sétoise Neocean. Un équipement qui ne nécessite pas de permis et se veut respectueux de l'environnement marin car sans bruit et ni émissions polluantes dans l'eau. Une cinquantaine ont été vendus, notamment à des bases nautiques ou au Stade nautique olympique de Paris pour la Fédération française de canoé-kayak à destination des entraîneurs pour suivre les sportifs sans faire de vague...

Spin off de l'université de Montpellier, Neocean avait été maturée par la SATT AxLR et créée en 2019 par Vincent Dufour, océanographe biologiste et enseignant-chercheur à l'origine. Mais à l'orée de ses cinq ans, Neocean a plié l'échine sous le coup de financements insuffisants (malgré deux levées de fonds, la dernière de 800.000 euros en octobre 2022) et d'un modèle économique pas adapté aux besoins du marché. L'entreprise a été liquidée à la barre du tribunal de commerce de Montpellier en mars.

Elle était pourtant prometteuse, et l'année 2021 avait été l'année de toutes les distinctions pour Neocean : lauréate du "Solar Impulse 1 000 solutions for the planet", l'entreprise sétoise avait aussi été labellisée GreenTech Innovation par le ministère de la Transition écologique, et elle avait reçu le Grand Prix des Inn'Ovations de la Région Occitanie ainsi que le prix de la mobilité intelligente et durable.

Lire aussiNautisme : Neocean prépare le Dayboat, son 2e bateau électrique à foil

« A la fois industrielle et très innovante »

« Créer une entreprise en 2019 était probablement le pire timing rétrospectivement, soupire Vincent Dufour, sollicité par La Tribune. La crise sanitaire du Covid et la crise des composants électroniques nous ont fait perdre du temps. Les comptes affichaient une perte de 986.000 euros à décembre 2023... Mais cet échec n'est pas que financier, il est aussi économique. Nous avons développé une technologie innovante sur l'Overboat, qui a été conçu complètement en interne, ce qui est rare dans le secteur. Nous étions sur un marché de niche avec un petit bateau, formaté pour le marché français, sans permis. Mais nous avions des coûts de structure incompressibles et pour autant, nous n'avions pas les capacités d'un chantier naval pour faire un gros bateau et être plus "mainstream". Neocean était à la fois industrielle et très innovante, et nécessitait des capitaux. Or je n'ai pas réussi à faire une série A, entre 3 et 8 millions d'euros, ce qui nous aurait permis de lancer un modèle plus gros avec des moyens marketing pour aller sur des marchés plus importants, et de décentraliser une partie de la production. »

L'entreprise avait pourtant dans ses cartons le modèle Overboat 150, à deux places, et le Dayboat, un bateau électrique de plus de 8 mètres de long, plus familial : « J'ai peut-être été trop prudent sur la taille de mon bateau... C'est d'autant plus dommage que la semaine de la liquidation judiciaire, nous avons appris que Beneteau avait investi 25 millions d'euros dans la société suédoise Candela dont l'activité est proche de ce que fait Neocean mais avec des bateaux plus gros (dayboats électriques à foil pour la plaisance, NDLR) ».

Le secteur naval-défense s'était également intéressé de près à l'Overboat dans l'hypothèse de faire un drone de surface naval, mais là aussi, les difficultés financières de l'entreprise ont fait reculer les porteurs du projet. Quant au potentiel du marché américain identifié par le dirigeant, il aurait demandé des investisseurs sur place et un temps long : « On était à cours de cash », rappelle Vincent Dufour.

Lire aussiLe bateau électrique à foil de Neocean, futur drone de surface naval pour la défense ?

« Une course contre la montre »

Le dirigeant avait alors tenté un pivot vers des prestations d'ingénierie pour le compte de grands groupes. Mais un gros client, investisseur potentiel, a abandonné brutalement le projet entamé début 2024 avec Neocean. Un coup dur pour la petite entreprise qui misait déjà sur d'autres projets du même ordre.

« J'ai essayé de vendre l'entreprise, mais un peu tard, raconte Vincent Dufour. J'avais des discussions avec d'éventuels repreneurs mais nous ne pouvions pas rester sans cash, d'autant que nous avions deux PGE à rembourser, c'était une course contre la montre, et ils n'ont pas eu le temps de faire des offres. »

Aujourd'hui, les dix salariés de Neocean ont été licenciés, certains ont retrouvé un emploi dans le secteur naval. Et ce qu'espère Vincent Dufour, c'est que l'actif principal de Neocean, c'est à dire la technologie développée et brevetée, se trouve un avenir : « Moi je suis hors jeu, mais des entreprises discutent avec l'administrateur sur ce sujet ».

Lire aussiPropulsion à la voile : le concepteur de kite pour cargo Airseas est racheté par le japonais K Line