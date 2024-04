Énergies renouvelables : « Demain, on aura une abondance d’électrons et la difficulté sera d’en optimiser l’usage » (A. Joffre, DERBI)

« Notre enjeu : recruter 1.000 nouveaux collaborateurs d'ici 2027 » (Gilles Pinel, Enedis Languedoc-Roussillon)

Comment s'inscrivent les engagements du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans cette configuration d'accélération ? Gilles Pinel, directeur régional Languedoc-Roussillon chez Enedis, répond.

La loi APER : « L'Occitanie, et le Languedoc-Roussillon en particulier, est une terre historique du développement des ENR, et un grand nombre d'acteurs en sont originaires. La région pèse pour environ 20% des installations en France et 20% de la dynamique des projets en cours... La loi APER impose aux communes de déterminer les zones d'accélération des ENR et nous les accompagnons pour leur fournir un éclairage sur les capacités du réseau. »

Les enjeux de raccordement : « Nous sommes aujourd'hui en-dessous d'un mois pour les particuliers, et un peu au-dessus d'un an pour les installations moyennes en raison d'une forte dynamique et d'un encours important, mais nous nous renforçons et nous mettons en œuvre des moyens spécifiques pour y répondre. Nous travaillons avec des prestataires industriels régionaux, mais nous avons aussi de gros enjeux de renouvellement des compétences en interne, d'où le programme des "écoles des réseaux pour la transition énergétique" pour stimuler l'appétence des jeunes pour les métiers des réseaux, développer notre sourcing et les capacités de formation. Nous avons signé un partenariat avec le lycée Joliot Curie à Sète sur le Bac pro Métiers de l'Électricité et de ses Environnements Connectés, et nous allons continuer avec une "classe colorée" par département. Car notre enjeu, c'est de recruter 1.000 nouveaux collaborateurs d'ici 2027, dont 300 dès 2024, en CDI et alternance. »

Autoconsommation collective : « La région Languedoc-Roussillon était précurseur en la matière et nous avons, à Montpellier, une équipe experte dédiée à la gestion de l'ensemble des opérations d'autoconsommation collective du territoire national. Quand une opération fonctionne, il faut compter l'énergie produite et l'énergie consommée, superposer les courbes de charge, et réaffecter les coûts et bénéfices aux différents acteurs. »



Agrivoltaïsme : « Nous sommes en veille très active mais les postures ne sont pas complètement alignées d'un département à l'autre dans les chambres d'agriculture, certaines étant favorables, d'autres farouchement opposées... Dans les départements où l'agriculture est en difficulté, il pourrait y avoir un appel d'air important, mais ça veut dire concilier l'agriculture avec la production d'énergies renouvelables, et certains sont inquiets du risque d'abandon de la partie culture. Donc à ce stade, pas de vague massive qui s'annonce, c'est trop tôt. »

Les ENR en Occitanie