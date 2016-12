Oléiculture : les 7 coopératives languedociennes unissent leur moyens et leurs olives

À l'origine de ce projet, « une récolte formidable dans les années 2006 » qui occasionne des surplus de production dans toutes les coopératives que « nous ne voulions pas brader ». Les oléiculteurs décident alors de mettre une partie de cette récolte en commun. Progressivement, les cuvées collectives sont passées du segment d'entrée de gamme à celui du haut de gamme avec un cahier des charges spécifiques et un comité de dégustation qui orientent les assemblages.

L'année 2017 sera celle de la conquête du marché national pour ces deux produits.

Cette démarche n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg car « derrière se pose le problème de la fragilité de la filière et de la place de la coopération oléicole», résume Jean-Luc Cazevieille.

Baisse et variabilité de la production régionale, vieillissement des oléiculteurs et multiplication des moulins privés (autrefois minoritaires, ces moulins sont au nombre de 80 en région aujourd'hui) fragilisent le système coopératif oléicole en région.

« Pour contrer ce déclin, nous avons créé en 2015 un groupement d'employeurs entre trois coopératives qui a permis l'embauche d'une technicienne, indique Jean-Luc Cazevieille. Elle apporte un conseil technique aux oléiculteurs et cela crée du lien entre les adhérents et la coopérative. Ce type de service permet de montrer en quoi le système coopératif peut être un plus pour les agriculteurs et de fidéliser les adhérents. »