Le Fournil de Gilles, qui axe son développement sur le développement de magasins, dispose de trois enseignes. (Crédits : Le Fournil de Gilles)

Le Fournil de Gilles, fabricant de produits de boulangerie et pâtisserie, a lancé la rénovation totale de son site de production, à Narbonne (11), livrable à la rentrée. L'investissement (2,3 M€) vise aussi à mettre le groupe en ordre de marche alors qu'il développe son réseau d'enseignes et qu'il se tourne vers le Moyen-Orient et l'Asie.