Budd it facilite le feedback du consommateur

Budd it vient de lancer l'application éponyme, qui permet à des marques de créer des enquêtes et de recueillir les données directement en magasin en vue d'améliorer l'expérience client. C'est la communauté des consommateurs inscrits sur la plate-forme (les "Buddies") qui est chargée, contre rémunération, de les collecter elle-même, et ce afin d'aboutir à des résultats plus rapides qu'avec les méthodes traditionnelles.

La start-up, créée par Mathilde Perraud et suivie par le BIC de Montpellier et le programme d'accélération Start2You, a lancé le bêta test de Budd it à Montpellier et Toulouse, avant de la déployer plus largement. Retrouvez notre vidéo de présentation ci-dessous (réalisation : Pixilone).