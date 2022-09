Formation professionnelle : quelle feuille de route pour le nouveau président de Purple Campus ?

En janvier 2021, les 17 CFA issus des CCI territoriales de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon devenaient Purple Campus (337 collaborateurs), avec le pari de rassembler sous une même marque l'ensemble de l'offre de formation professionnelle en alternance et en continu dans la région Occitanie.

« Dix-neuf mois après sa création, Purple Campus se positionne comme le leader de la formation en alternance en Occitanie, souligne Jean-François Rezeau, le président de la CCI Occitanie, le 8 septembre à Montpellier. Nos formations comme nos enseignements sont professionnalisants et prennent essence dans l'environnement économique, au plus près des préoccupations des entreprises de notre territoire. Nous avons atteint un cap dans l'évolution de cette jeune association qui a bien l'intention de poursuivre sa trajectoire ascendante. L'évolution des statuts permet aujourd'hui de désigner un nouveau président qui saura porter l'ambition de l'association. »

Jean-François Rezeau laisse donc la présidence de Purple Campus à André Deljarry, président de la CCI Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie.

74% d'embauches dans les six mois

Avec plus de 100 diplômes (du CAP au Bac+5), 15 filières métiers, 180 enseignants permanents, 6.000 entreprises partenaires et 14 partenaires pédagogiques, Purple Campus compte actuellement 12.825 apprentis et stagiaires, et ses structures de formation atteignent, cette année, les 63.000 contrats d'apprentissage depuis leur création (soit 11% du volume national). L'association annonce 86% de taux de réussite aux examens et 74% d'embauches dans les six mois suivant l'obtention du diplôme.

Purple Campus a aussi entamé sa mutation digitale, avec la mise en place de la plateforme digitale Learning Moodle et du portail en ligne Netypareo.

Pour le nouveau président, la feuille de route s'articule autour de trois axes majeurs : poursuivre l'innovation pédagogique, proposer de nouvelles filières et intégrer de nouveaux modules autour de la RSE, et développer l'ouest Occitanie.

Hydrogène, nautisme, mobilités

« Purple Campus est un interlocuteur des partenaires publics et nous souhaitons conforter ce lien avec l'Etat, en phase avec les objectifs stratégiques pour la formation professionnelle, réaffirmés récemment par Emmanuel Macron, déclare André Deljarry. Purple Campus rassemble déjà 15 filières dans des domaines d'activité comme le numérique, l'automobile mécanique ou le sport. Mais il y a encore pas mal de choses à faire en Occitanie, notamment autour de l'hydrogène, du nautisme, de la mobilité avec, par exemple, une filière en lien avec le ferroviaire. A l'avenir, de nouveaux métiers vont émerger. Il nous faut être audacieux et réactifs, en s'associant par exemple avec des formations existant. »

Des projets d'ouverture de nouveaux Campus sont dans les tuyaux (certainement en Haute-Garonne) et des rapprochements avec d'autres structures gérées par les chambres de commerce sont déjà effectifs (dans le Gers et le Tarn-et-Garonne).