Data et RH : Datasulting accompagne, SCPE Melting témoigne

Si la data est présentée comme l'or noir du XXIe siècle, elle n'a pas encore totalement colonisé l'ensemble des segments de l'entreprise, notamment dans les TPE et PME, sa réputation de complexité tenant parfois les dirigeants à distance.

Datasulting, cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, l'exploitation et la valorisation des données depuis dix ans, basé à Castelnau-le-Lez, organise ce 26 mai (au Domaine de Verchant) la 2e édition de la journée "Cultive ta data !", événement de vulgarisation des sujets autour de la data. Cette année, la thématique choisie est celle de la conciliation entre data et RH.

« Nous souhaitons aider les entreprises présentes à concilier qualité de vie au travail et data : la data booste la performance de l'entreprise au profit des collaborateurs et non pas à leur détriment, assure Gaël Philippe, président de Datasulting. Ce sont surtout les grandes entreprises qui sont concernées car elles ont beaucoup de collaborateurs, avec potentiellement du turn-over et de l'absentéisme à gérer, et la nécessité de suivre ces indicateurs pour réagir et agir. »

Gain de visibilité

« Le premier sujet, c'est tout d'abord d'aider les entreprises à collecter les données et de mettre en place des indicateurs : accidents de travail, arrêts maladie, congés non planifiés, etc., énumère Gaël Philippe. Ce sont des indicateurs qui disent des choses, qui permettent aussi de prendre la température de l'entreprise, et surtout qui, ensuite, permettent d'agir en conséquence... Dans les petites entreprises, il y a moins d'enjeux donc tout ça se fait plutôt à l'ancienne. »

Pour convaincre les non-initiés ou les non-convaincus, le dirigeant brandit des arguments qu'il espère engageants : « Dans beaucoup de métiers, on remplit des fichiers Excel ou des tableaux de bord, on fait des tableaux croisés dynamiques... C'est une charge de travail peu intéressante et chronophage, qui comporte des risques d'erreurs. Or il existe des outils de visualisation des données qui, une fois en place, permettent aux salariés de retrouver de la valeur dans leur travail, de se concentrer sur leur cœur de métier. C'est le cas de l'analyse des données RH. En général, on constate dans les entreprises que le non recours à la data ne relève pas tant d'une méconnaissance de ces outils que d'un problème de gouvernance des données ».

Or une fois la data apprivoisée, l'analyse apporte de la visibilité, « et qui dit visibilité dit moins de stress pour un dirigeant, car les données permettent de mieux piloter les activités, y compris dans les RH », rappelle Gaël Philippe. Qui ajoute que la data dans les ressources humaines « permet aussi de faire la promotion de l'amélioration des conditions de travail et d'une meilleure santé au travail ».

« La data est notre patrimoine »

A Vias, près de Béziers (Hérault), SCPE (solutions coopérative pour l'emploi) Melting a développé un modèle d'emploi de remplacement temporaire de personnels pour les activités sanitaires, sociales et médico-sociales. Créée en 2016, elle propose à ses adhérents (une quinzaine d'associations, comme l'UNAPEI 34, Adages ou ASEI, ayant chacune plusieurs établissements) des remplaçants pour des postes d'agent de soins, d'aide-soignant, d'accompagnant éducatif et social, d'aide-médico-psychologique, d'infirmier, d'agent d'entretien, de moniteur éducateur, d'éducateur spécialisé, d'agent de service hospitalier, de surveillant de nuit, mais aussi d'auxiliaire de vie et puériculture, de chef de service, de moniteur d'atelier, etc.

« Nous proposons le recrutement, la formation et la mise à disposition de salariés pour nos membres en cas d'absence, que ce soit pour maladie, congés, congés maternité ou paternité, précise Mélanie Thierry, la présidente de SCPE Melting. Nous avons aujourd'hui des agences à Béziers, Montpellier, Toulouse et Saint-Gaudens, et nous opérons sur toute l'Occitanie. Notre vivier compte 1.200 salariés pour 600 à 800 ETP par mois. »

Pour cette entreprise, dont le modèle est à cheval entre le groupement d'employeurs, l'emploi partagé et l'agence d'intérim, la gestion des ressources humaines, est donc le cœur de métier : « A la création de l'entreprise, j'ai souhaité d'emblée qu'on mette des indicateurs en place sur nos activités pour gérer la performance, et aujourd'hui, alors que la data est notre patrimoine, j'ai voulu qu'on élargisse à d'autres thématiques. Au début, on travaillait avec des tableaux Excel mais ça n'a rapidement plus été possible alors nous avons investi ».

Un meilleur pilotage des politiques publiques

« Nous manipulons beaucoup de données de remplacement et nous avons vite atteint des limites compte tenu de la complexité de la données qu'on traite, explique François Caussignac, directeur informatique de SCPE Melting. La data est un investissement au départ mais on savait qu'on allait rentabiliser rapidement. Nous voulions parcourir la courbe d'apprentissage le plus vite possible et seuls, ça aurait pris beaucoup de temps, d'où notre recours à Datasulting. »

D'autant que la présidente de l'entreprise y a vu un autre intérêt : exploiter les données collectées au profit de ses adhérents, pour au final un meilleur pilotage des politiques publiques : « Dans le médico-social, c'est le grand désert du point de vue de la data, notamment sur le suivi d'indicateurs d'analyse budgétaire liée aux remplacements. Il y a encore des établissements qui fonctionnent sans système informatique ! Nous commençons donc à leur fournir tous les trimestres un bilan d'activité, ce qui, in fine, leur donne de la visibilité sur le pilotage financier et permet aux financeurs (l'agence régionale de santé ou les conseils départementaux, NDLR) d'anticiper les besoins. Le secteur médico-social subit des restrictions budgétaires depuis trois ou quatre ans et on leur demande de mieux rationnaliser les coûts, ce qui est compliqué s'ils n'ont pas de données ! ».

Accompagner les transitions

Gaël Philippe enfonce le clou : « La data permet de faire gagner du temps, d'éviter les erreurs - de saisie notamment -, d'avoir une meilleure visibilité, d'augmenter la satisfaction dans son travail en se recentrant sur son cœur de métier... Une étude du cabinet Deloitte dit que70% des employés travaillant dans une entreprise qui utilise des outils d'analyse de données se disent satisfaits. Et j'ajoute que ça permet aussi de mieux partager l'information au sein de l'entreprise où, généralement, les données sont en silo ! ».

Des freins persistent cependant, qu'il ne peut nier.

« De plus en plus de dirigeants sont intéressés par les outils d'intelligence artificielle, notamment pour éviter les tâches fastidieuses sans valeur ajoutée, mais ça signifie des changements de métier pour certains salariés dont le poste va être impacté par ces nouvelles pratiques, donc il faut accompagner ces transitions », reconnaît-il.

A la question du risque de réduction des effectifs au profit d'outils de business intelligence, il répond que « ça dépend de la stratégie de l'entreprise : certains dirigeants vont en effet en profiter pour réduire la masse salariale, mais il y a aussi ceux qui veulent améliorer la qualité de vie de leurs salariés et vont chercher, dans ces outils, un gain d'efficience... Par exemple, l'entreprise LDLC, que Datasulting a accompagnée, a mis en place la semaine de quatre jours et dans ce cadre, les améliorations de processus sont importantes pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs ».