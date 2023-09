Comment la marque de cosmétiques Eclaé veut étoffer son réseau de distribution

En 2015, après avoir mandaté sur son site d'Aigues-Mortes (Gard) une équipe scientifique experte en valorisation de microalgues, la Compagnie des Salins du Midi lançait sa ligne de soins cosmétiques, baptisée Eclaé. Huit ans plus tard, la marque emploie quinze salariés, a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 1,5 millions d'euros, et a consolidé un réseau de distribution en pharmacies. Mais elle veut aller plus loin.

« Dès le départ, nous avons eu la confiance des professionnels de santé, assure Magali Caldeira, cofondatrice et directrice de la marque Eclaé. Nous sommes aujourd'hui présents dans 700 pharmacies mais nous souhaitons gagner en visibilité, en augmentant notamment notre référencement dans le sud de la France. »

Les vertus de la Dunaliella Salina

La Compagnie des Salins du Midi, filiale du groupe Les Salins, l'un des principaux saliniers européens, n'avait pourtant pas vocation à se diversifier hors alimentaire.

« La volonté du groupe était de valoriser le site historique d'Aigues-Mortes qui présente une biodiversité remarquable, rappelle Magali Caldeira. Il n'était pas question de lancer une marque de cosmétique mais la découverte des propriétés de l'algue rose, la Dunaliella Salina, présente en grande quantité sur le site, a donné toute légitimité pour se lancer. »

En analysant les propriétés intrinsèques à l'algue rose, les chercheurs ont en effet découvert qu'elle produisait une grande quantité de caroténoïdes, pigments à l'action antioxydante et anti-radicalaire, et que sa forte concentration en glycérol procurait des propriétés hydratantes, émollientes et protectrices.

Une gamme de 22 produits

Pour transformer l'algue en actifs cosmétiques, la Compagnie des Salins du Midi fait appel à des partenaires locaux dont la société héraultaise Greensea, l'un des pionniers de biotechnologies marines. Les formulations sont réalisées en Bretagne, et la production à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) et Bergerac (Dordogne).

Positionnée moyen de gamme, la marque propose 22 références dont des best-seller comme le sérum Perles Précieuses ou le Teint Merveilleux, dernier né de la gamme, qui associe des pigments encapsulés en suspens dans un gel.

« L'idée, avec notre ligne de soins, est de proposer une routine beauté complète visage et corps, précise la directrice de la marque. Nous développons en moyenne une nouveauté chaque année (produite, pour les best-sellers, à 25.000 unités - NDLR) mais le catalogue étant aujourd'hui bien complet, je préfère me concentrer sur le développement du réseau. »

Dans les spas d'hôtels de luxe

Alors que la France compte près de 21.000 officines dont la moitié commercialisant des cosmétiques, Eclaé travaille sur son référencement via des groupements de pharmacies.

Par ailleurs, la marque cible les instituts de beauté et les spas d'hôtels de luxe. Elle est d'ailleurs déjà présente dans des établissements cinq étoiles comme l'Hôtel des Remparts à Aigues-Mortes, l'Hôtel de la Plage à La Grande Motte ou Le Spinaker à Port-Camargue. Sur le site du salin d'Aigues-Mortes, outre la boutique, un ponton a même été aménagé pour dispenser des massages aux visiteurs.

Quant à la vente en ligne, elle représente 20% du chiffre d'affaires.

Pour gagner en notoriété, la marque investit en moyenne 250.000 euros chaque année dans le marketing et la communication : covering et animations en pharmacies, distribution massive d'échantillonnage, partenariat avec les maquilleuses de la série Ici tout commence (dont une partie des tournages est réalisée sur le site des Salins), campagnes digitales sur You Tube, collaboration avec des influenceuses...