Le groupe SOFILEC lève 5 M€ et accélère sa croissance en Occitanie et PACA

Le groupe régional SOFILEC, dont le siège social est à Montpellier, comprend trois entités : LOC+ et APEX, spécialisés dans la location courte et longue durée de matériel et véhicules, et COVETECH (contrôle technique de matériel et d'installations électriques sur les chantiers).

Doté d'un réseau de 18 agences et d'un parc de plus de 3 000 machines et 700 véhicules, le groupe SOFILEC met en avant sa culture du service de proximité pour ses clients. Et son président Antoine Le Quellec y tient : « Nous tenons à rester des régionaux car on entre aujourd'hui dans un monde plus local, qui valorise la proximité ».

Le groupe, qui sert ainsi des artisans, des PME, des grands groupes...