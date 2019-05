Nouveau Saint-Roch : la tour Higher Roch sort de terre

Les élus de la Ville de Montpellier, les promoteurs Pragma et Vinci Immobilier, ainsi que l'architecte Xavier Gonzalez (Cabinet Brenac & Gonzalez et Associés) ont posé la première pierre du programme immobilier Higher Roch le 23 mai.

Ce bâtiment de standing prendra place en face du pôle multimodal de la gare Saint-Roch, en centre-ville de Montpellier, et culminera à 50 mètres de haut.

Ce projet ambitieux s'est vu décerner la Pyramide d'Argent Occitanie Méditerranée 2019, par la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée en avril dernier. Il représente un investissement de 22 M€ pour les promoteurs, et propose 77 logements haut de gamme, dont 80 % sont déjà réservés, d'après Philippe Gadelle, président de Pragma.

« Seuls 14 logements restent disponibles à la vente, c'est un succès commercial dont on se félicite, déclare-t-il. La maîtrise des coûts techniques a nécessité une longue mise au point ces derniers mois, car faire une tour de 17 étages implique des contraintes. Mais nous sommes aujourd'hui dans les temps, avec l'acquisition du terrain en fin d'année 2018 et le début des travaux dès ce 24 mai. »

L'achèvement du gros œuvre de la structure est prévu pour la fin d'année 2020, alors que les logements devraient être livrés aux propriétaires au 4e trimestre 2021.

Si 82 logements avaient été initialement prévus, ce nombre a été revu à la baisse pour satisfaire des acquéreurs à la recherche de plus grandes surfaces.

« Il s'agit désormais de 77 logements en R+16, avec des surfaces assez grandes, détaille Franck Bernardin, DG adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier. Les T3 font environ 80 m², et les T4 de 90 à 120 m². Et tous intègrent une terrasse de 25 m² en moyenne. »