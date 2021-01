Immobilier : pourquoi Icade a racheté Ad Vitam à Montpellier

L'opération d'acquisition a eu lieu au 30 décembre 2020 : Icade, l'opérateur immobilier de la Caisse des Dépôts, a racheté la société montpelliéraine de promotion immobilière Ad Vitam (logements et bureaux), fondée par Béatrice Mortier.

Sur la place montpelliéraine, la structure est surtout connue pour sa dernière opération, l'aménagement du Parc Industries Or Méditerranée (PIOM) à Mauguio, en périphérie de la capitale languedocienne et à proximité de l'aéroport. Cette zone d'activités (7 ha) de l'Agglomération du Pays de l'Or, dédiée à l'industrie légère (santé, énergies renouvelables, informatique, high tech...), accueillera notamment MG Développement (solutions d'entretien pour les aides auditives) et Zimmer Biomet Robotics (robots médicaux) à compter de l'été prochain, mais aussi un bâtiment de services avec une crèche, des lieux de restauration, des activités autour du bien-être ou un service de conciergerie.

La niche de la "soft industrie"