Pétrole : Eliis multiplie les implantations à l'international

L'outil d'Eliis peut remonter le temps géologique sur plusieurs millions d'années (Crédits : Eliis)

L'Héraultais Eliis ouvrira, en avril 2018, son troisième bureau à l'international en un an, au Brésil, après l'Australie et la Malaisie. L'éditeur d'outil d'aide au diagnostic pour les pétroliers profite d'une embellie du marché et multiplie les contrats de licence de son produit.