France Résille s’agrandit et se diversifie dans les skylines

La PME France Résille, créée en 2012 à Malzieu-Ville (48), est spécialisée dans la fabrication industrielle de résilles pour la conception de portail, clôture, brise-soleil, garde-corps, barrière de piscine, parement de mur, luminaires, etc.

Elle se distingue sur le marché par un principe de découpe issu de l'industrie, la découpe laser ou jet d'eau, associée à des commandes numériques, lui permettant de travailler de l'aluminium, du bois, du marbre, du béton fibré, du verre, de l'inox ou du granit.

La Région Occitanie vient d'attribuer à l'entreprise une aide de près de 88 000 € pour l'acquisition de matériel de production, au titre du « Contrat Croissance Entreprise » dont la vocation est de soutenir les projets d'investissements matériels et immobiliers s'inscrivant dans une stratégie de développement ambitieuse des PME.

« Nous allons emménager le mois prochain dans une nouvelle usine, construite par la Communauté de communes des Terres d'Apcher, et cette subvention de la Région servira à financer une nouvelle unité de thermolaquage, qui nécessite un investissement total de 400 000 €, précise Michel Couderc, fondateur et dirigeant de France Résille. Nous conservons toutefois le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. »

France Résille travaille essentiellement sur des marchés de niche : bâtiment haut de gamme, décoration intérieure, l'hôtellerie et du yachting de luxe. L'entreprise équipera ainsi prochainement le stade Roland Garros ou la Samaritaine à Paris.

Elle a par ailleurs livré des décorations intérieures pour un hôtel de luxe Best Western en Guyane, et travaille pour un hôtel-palace au Turkménistan.

L'entreprise s'inscrit aussi dans une démarche de diversification.

« Nous nous développons sur un micromarché depuis huit mois, celui du produit décoration-souvenir, explique Michel Couderc. Nous avons lancé la ligne Citizz, des "skylines", c'est-à-dire des décorations murales en découpes très fines, représentant les principales villes et les plus beaux sites du monde. Nous avons déjà produit des choses pour Paris, New-York, Londres, Tokyo mais aussi La Baule. Également pour Notre-Dame-de-Paris : juste après l'incendie, nous avons eu des demandes de boutiques parisiennes... C'est un marché mondial et un gros vecteur d'avenir pour nous. Cette activité a été possible car nous avons investi 700 000 € dans une unité de découpe laser à forte capacité qui permet de découper avec finesse et rapidité. »