Tourisme : un bilan hivernal décevant en Occitanie

Selon les données consolidées de l'Insee, publiées le 21 février, la saison d'hiver de novembre 2016 à avril 2017 a enregistré 9 millions de nuitées dans les hôtels et les autres hébergements collectifs touristiques (résidences de tourisme, villages de vacances,...) de la région Occitanie, soit une hausse de 4,9 % par rapport à la saison précédente.

Mais le massif pyrénéen a connu une saison difficile, la croissance de la fréquentation en France métropolitaine ayant été en moyenne « légèrement supérieure » que dans ce secteur.

« La montagne pyrénéenne représente près d'une nuitée sur cinq (soit 1 741 515 nuitées, NDLR) durant la saison d'hiver en Occitanie, informe l'Insee. La saison 2016-2017 y est en retrait, avec une baisse des nuitées de 3,7 % par rapport à la saison d'hiver précédente. »

Dans les stations de ski, la fréquentation y est en baisse de 4,6 %, et diminue également dans le massif pyrénéen hors stations. En cause un déficit d'enneigement sur l'ensemble du massif en début de saison et jusqu'à la mi-janvier qui a pénalisé les stations de sports d'hiver.

Le recul du nombre de nuitées dans les Pyrénées est particulièrement sensible dans les hébergements collectifs de tourisme tels que les résidences de tourisme ou les villages de vacances (- 4,8 %), un peu moins dans l'hôtellerie.

Engouement pour les zones urbaines

Les zones urbaines de l'Occitanie enregistrent de bons scores, avec 4 326 293 nuitées (+ 6,9 % par rapport à l'hiver précédent) représentant 48 % des nuitées de la saison en Occitanie.

Cet engouement concerne aussi bien les métropoles de Toulouse (1 644 380 nuitées, + 8,1 %) et de Montpellier (819 628 nuitées, + 6,1%) que l'urbain hors métropoles (1 862 285 nuitées, + 6,1 %).

« Cette hausse est imputable à la fois à la clientèle en provenance de l'étranger et à celle résidant en France, précise l'Insee. Elle profite aux autres hébergements collectifs touristiques et dans une moindre mesure aux hôtels (respectivement + 9,6 % et + 5,9 %, NDLR). »

Le littoral booste la fréquentation

Mais la saison d'hiver a surtout été favorable sur le littoral méditerranéen, où le nombre de nuitées (1 276 170) progresse de 17,3 %, même si ce territoire ne regroupe que 14 % de la fréquentation hivernale dans la région Occitanie.

« La hausse est portée principalement par la clientèle résidant en France, même si la part des touristes venus de l'étranger augmente de 2,1 %. L'hôtellerie comme les autres hébergements collectifs touristiques bénéficient de ce dynamisme. »

Quant à l'espace rural, lui aussi peu fréquenté durant cette période (seulement 6 % des nuitées hivernales en Occitanie), le nombre de nuitées progresse légèrement grâce à la clientèle résidant en France, mais les nuitées des touristes non-résidents sont en repli.