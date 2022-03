Ces 11 startups sur lesquelles parie l'Open Tourisme Lab

C'est dans un contexte géopolitique international marqué par la guerre en Ukraine que l'accélérateur d'entreprises Open Tourisme Lab (OTL), thématisé tourisme, voyage et loisirs, a dévoilé les nouvelles pépites qu'il va accompagner.

« Au moment où le son du canon se fait entendre à nos portes, il peut paraître léger et ambigu de ne s'intéresser, finalement, qu'au plaisir des gens puisque c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de tourisme. Nous ne le croyons pas ! Ces événements ne doivent pas nous détourner de notre détermination indéfectible à favoriser l'émergence d'innovations durables pour faire face aux grands défis du changement climatique », défendent Alain Penchinat et Emmanuel Bobin, respectivement président du directoire et CEO d'OTL.