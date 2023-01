Pourquoi le groupe RoussillHotel rachète l’emblématique Grand Hôtel du Midi à Montpellier

Après avoir racheté le Royal Hôtel (3 étoiles) à Montpellier à l'été 2019, le groupe familial RoussillHotel, dont le siège social est à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), s'offre un deuxième établissement montpelliérain : l'emblématique Grand Hôtel du Midi (4 étoiles), jusqu'alors propriété d'un fonds de pension.

Le groupe, qui compte désormais dix hôtels de 3 à 5 étoiles en Occitanie (Saint-Cyprien, Collioure, Argelès-sur-Mer, Canet-en-Roussillon, Sète et Montpellier), le Domaine des Remparts à Marrakech, et un golf 18 et 9 trous à Saint-Cyprien, renforce ainsi ses bases dans l'Hérault. Et surtout confirme sa stratégie sur l'hôtellerie urbaine, ce qui lui permet d'équilibrer son activité sur les quatre saisons.

« Cet établissement ouvert à l'année, va contribuer à diversifier l'offre du groupe et à lisser notre profil d'activité majoritairement saisonnier, commente Xavier Lormand, président de RoussillHotel. Depuis la réouverture du Royal Hôtel en décembre 2021, nous testons le marché montpelliérain. Les premiers chiffres sont positifs : 17.500 voyageurs accueillis en 2022, et un prix moyen par chambre en hausse de 43% grâce à l'ambitieux programme de rénovations réalisées en 2021 (1,2 million d'euros injectés, NDLR). Le Grand Hôtel du Midi touche essentiellement une clientèle d'affaires et nous souhaitons développer la clientèle de loisirs, notamment le week-end. »

« Une institution montpelliéraine »

Le Grand Hôtel du Midi, situé en plein cœur de l'Ecusson sur la place de la Comédie et à côté de l'Opéra Comédie, occupe un bâtiment haussmannien construit par la famille Carlier en 1890. Il s'agit du premier établissement quatre étoiles du groupe dans l'Hérault.

« C'est un des premiers hôtels de Montpellier, c'est une institution, qui sera un porte-drapeau pour nous, observe le dirigeant. Cette acquisition (montant non communiqué, NDLR) est une évolution naturelle pour notre groupe et qui fait sens puisque le Grand Hôtel du Midi se situe à 150 mètres du Royal Hôtel. Les deux nous permettent d'établir une offre complémentaire sur les segments trois et quatre étoiles. »

Pas de rénovation en vue pour cet établissement, qui a été « bien rénové en 2015 », « mais nous allons travailler sur le côté qualité, services à la clientèle, avec l'objectif de redonner à l'établissement ses lettres de noblesse d'hôtellerie traditionnelle », indique Xavier Lormand.

L'établissement, qui sera dirigé par Nicolas Fruchon, déjà directeur du Royal Hôtel, compte 44 chambres (dont trois suites) et le café des Loges. Il emploie treize salariés, pour un chiffre d'affaires annuels de 2 millions d'euros « que nous voulons maintenir et faire évoluer en agissant notamment sur les taux d'occupation et la qualité de service ».

« Une très bonne année 2022 »

Selon le dirigeant, les niveaux de fréquentation d'avant-crise sanitaire ont été retrouvés, « et même dépassés », précise-t-il, affirmant que l'année 2022 aura été « une très bonne année ».

Le groupe hôtelier emploie aujourd'hui 400 salariés, dont environ 300 à l'année, pour un chiffre d'affaires 2022 de 30 millions d'euros.

Xavier Lormand annonce qu'il poursuivra ses investissements en 2023 notamment en augmentant la capacité d'hébergement de son hôtel historique, Le Lido à Argelès-sur-Mer (création de chambres et d'appartements).

Quant au projet de résidence tourisme Ecovillage, porté par le promoteur Lodef Promotion à Saint-Cyprien (79 villas et 72 appartements) et qui sera exploité par RoussillHotel, il devrait accueillir les premiers clients au printemps 2024.