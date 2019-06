Clean Bill dématérialise les tickets de caisse

Clean Bill ambitionne de remplacer les imprimantes de caisse par des box reliées à une application (Crédits : Creative Common)

La start-up gardoise Clean Bill, créée en février 2018 et accompagnée par l'incubateur de l'IMT Mines Alès, a annoncé, le 3 juin, qu’elle vient d’obtenir des financements de bpifrance et de Crealia. Elle propose de dématérialiser les tickets de caisse : une "solution complète" à moindre coût et plus écologique qui devrait être lancée à la fin de l’année.