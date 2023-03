Careprod Technologies fait entrer la visio-conférence mobile et autonome dans le bloc opératoire

Au départ était Careprod. Créée en 2012 à Montpellier, cette société de production audiovisuelle, spécialisée dans le domaine médical, produit des contenu et intervient sur de l'événementiel (retransmission de congrès, captation, symposium, etc.). L'entreprise grandissant et développant d'autres solutions, son fondateur et CEO, Antoine de Boisgelin, a décidé de créer trois filiales, toujours dédiées à l'univers médical : Edop en 2018 (plateforme de mise en relation entre le médecin et son patient, proposant de l'information médicale et la dématérialisation du consentement du patient), Master & Fellow en 2019 avec le docteur Vincent Costalat, chef du service neuroradiologie interventionnelle au CHU de Montpellier (plateforme s'adressant au personnel médical, paramédical et aux chercheurs, proposant du contenu éducatif, spécialisée dans les neurosciences, la neurologie, la neurochirurgie et la neuroradiologie), et Careprod Technologies en septembre 2021.

« Fin 2018, un de nos gros clients industriels américains, Stryker Neurovascular, nous a demandé de développer une solution d'assistance des médecins à distance, destinée soit à la formation soit pour aider des praticiens lors de procédures complexes, raconte Antoine de Boisgelin. Le Covid a bien accéléré les choses car il a boosté cette solution. Baptisée Skill Assit pour Stryker Neurovascular, il s'agit d'un kit rangé dans une valise mobile, comprenant une caméra robotisée, un ordinateur central et un boîtier de connexion 4G-5G autonome permettant de s'affranchir des réseaux des hôpitaux, et qui se déploie facilement. Cette solution donne accès à l'environnement du bloc opératoire, permet un pilotage de la caméra à distance et offre de la communication audio... Compte tenu de l'ampleur que prenait cette activité, en particulier en 2021, nous avons choisi de la filialiser. »

Autonomie et mobilité

Antoine de Boisgelin en décrit le principe : « Une première caméra filme les mains et une seconde filme les écrans sur lesquels travaille le chirurgien. L'interlocuteur, qui peut être à l'autre du bout du monde, peut piloter les caméras via une interface d'utilisation avec différentes fonctionnalités. Ainsi, l'expert à distance apporte son expertise à la personne qui opère ou bien l'expert est dans le bloc opératoire et peut montrer ce qu'il fait ».

« La solution permet d'inviter jusqu'à vingt personnes, précise Loïc Lalet, directeur général de Careprod Technologies. Comme nous sommes spécialisés dans la vidéo broadcast (respectant les normes de diffusion professionnelles, notamment en termes de qualité ou de support, NDLR), nous utilisons du matériel dédié comme des caméras haut de gamme, et non des webcam, produisant des images HD, avec un algorithme de compression très léger permettant de passer par les réseaux 4G ou 5G et donc de fournir une connectivité internet dans 99% des cas. Tout ça fait la différence avec certains concurrents ».

Avec cette première solution Skill Assit, rebaptisée Lynks et bientôt Orsync pour être vendue à d'autres clients que Stryker Neurovascular, Antoine de Boisgelin indique que Careprod Technologies vise plusieurs segments de marché : « Les gros industriels de dispositifs médicaux pour former des médecins à l'utilisation de leurs devices. Les acteurs de l'imagerie médicale comme Philips ou Siemens, pour lesquels notre solution peut implémenter les salles opératoires connectées. Mais aussi les groupements d'hôpitaux, les groupes de soins privés ».

L'armée intéressée

« Nous avons passé les deux premières années à relever le challenge pour Stryker et nous leur avons vendu une centaine de kits aujourd'hui, ajoute le dirigeant. A leur demande, nous avons d'ailleurs dédié deux salariés à Montpellier qui sont en support à chaque fois qu'ils utilisent la solution... Notre objectif, en 2023, est maintenant d'aller chercher d'autres clients. Nous avons vendu des kits au cabinet Orthosud à Montpellier ou en Australie, et de nombreux leads sont en cours dans le monde. Nous sommes en discussion avancée avec le pôle Tête et cou du CHU de Montpellier. Parmi les enjeux majeurs de 2023, nous sommes aussi en discussion avancée avec la cellule innovation du service de santé des armées. Le ministère nous a fait part de son fort intérêt pour notre solution qui pourrait être facilement déployée sur les zones de conflits permettant une assistance de spécialistes à distance, pour la prise en charge des blessés. »

Le chiffre d'affaires 2022 de Careprod Technologies est de 2,3 millions d'euros (sur un chiffre d'affaires groupe de 5,3 millions), la solution Lynks représentant 95% de l'activité de Careprod Technologies à ce jour. Mais l'entreprise ne s'endort pas sur ses lauriers...

« Nous travaillons à la miniaturisation des kits afin de remplacer l'ordinateur central, que nous fabriquons nous-même à Montpellier, par un IPAD, indique Antoine de Boisgelin. Il y a une déclinaison de notre produit sur laquelle nous misons beaucoup : nos clients nous demandent également une solution mobile au sein d'un même établissement. Nous développons donc une colonne vidéo où tout est intégré et mobile sur roulettes... Enfin, nous proposons Careprod Connect, une solution qui permet de relier plusieurs salles d'un même établissement grâce à des installations fixes permanentes. C'est ce que nous avons installé au Centre International de Recherche Mathématiques de Marseille, mais aussi et surtout dans le service du Pr Costalat au CHU de Montpellier. Il peut ainsi avoir accès à ses blocs opératoires, piloter des caméras et échanger avec ses équipes, directement depuis son bureau. »

Autre axe de développement envisagé par les dirigeants Careprod Technologies : connecter leur solution avec des robots chirurgicaux.

Autofinancement

Grâce à son partenariat avec l'Américain Stryker Neurovascular, à qui la solution a été réservée en exclusivité pendant deux ans sur le périmètre du neurovasculaire, « Careprod Technologies a pu s'autofinancer, souligne Antoine de Boisgelin. Pour le moment, c'est suffisant et nous avons désormais beaucoup d'opportunités commerciales à concrétiser, mais on ne ferme pas la porte à une possible levée de fonds plus tard ».

L'entreprise montpelliéraine emploie aujourd'hui onze personnes (auxquelles s'ajoutent des salariés qu'elle partage avec les autres entités du groupe sur les fonctions support).

« Nous aurons des besoins de recrutement en ingénierie hardware et en développeurs, ainsi que pour avancer sur le volet intelligence artificielle », prévoit le dirigeant.

Il prépare actuellement la participation de Careprod Technologies au salon SantExpo, rendez-vous des secteurs de la santé et du médico-social, qui se déroulera du 23 au 25 mai prochain à Paris : « Nous irons y chercher de la visibilité en France car nous sommes déjà très présent à l'international ».