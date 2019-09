Sondage municipales 2020 : à Montpellier, les écologistes créent la surprise

Montpellier, place de la Comédie. (Crédits : Wolfgang Staudt via Wikipedia (CC 2.0))

SONDAGE EXCLUSIF. Notre sondage BVA-La Tribune-Public Sénat pour les élections municipales de 2020 à Montpellier annonce un possible coup de tonnerre à six mois de l'échéance, avec un coude-à-coude inattendu entre la liste EELV et celle que conduirait le maire sortant, Philippe Saurel.