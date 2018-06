L'Europe a soutenu 53 000 projets en Occitanie

Le comité de suivi plénier des programmes de financements européens, prévu du 5 au 7 juin, a permis au Conseil régional et à la Commission européenne de faire un bilan à date des montants engagés sur le cycle 2014-2020. Quelque 1,6 Md € ont été attribués à ce jour, soit 53 650 projets soutenus. Les investissements générés par effet de levier se montent à 3 Mds €.

À côté des fonds FSE (fonds social européen) et FEADER (développement agricole et rural), le fonds FEDER (développement économique régional) a déjà vu l'allocation de 324 M€, soit 1 108 projets cofinancés. Le montant prévu sur 2014-2020 est de 690,4 M€.

Cependant, la Commission européenne a causé un choc, vendredi 1er juin 2018, en proposant de moderniser la politique agricole commune (PAC) sur la période 2020-2027, ce qui se traduirait notamment, sous réserve de validation par le Parlement européen, par un budget de 365 Mds € sur sept ans, en baisse de 5 % par rapport au cycle précédent. L'un des motifs invoqués par la commission porte sur les conséquences financières du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne : 40 Mds € manqueront au budget européen à compter de 2019.

Le fonds agricole FEADER est particulièrement sollicité en Occitanie : plus de 50 % du budget a déjà été engagé en région (moins de 50 % sur le plan national). De même, l'ex-LR représente 40 % des paiements réalisés à ce titre, et l'ex-MP plus de 45 %, alors que la moyenne nationale pour les autres régions est de 34 %.

"Les propositions pour la PAC vise à rééquilibrer les rapports entre la Commission européenne et les États-membres en mettant en oeuvre un vrai dispositif de subsidiarité, détaille Philippe Lammens, représentant de la Commission européenne pour la direction générale agricole. Elle propose aussi un soutien plus axé sur les résultats et les performances, et d'atteindre des paiements plus équilibrés. Globalement, il s'agit donc de simplifier et moderniser, mais si l'on regarde le budget de la PAC par État-membre, la France restera largement championne d'Europe (la projection est de 8,9 Mds € par an sur sept ans, contre 9,4 Mds € précédemment, NDLR)."