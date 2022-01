Mobilités : la ZFE se précise, ce qui va changer à Montpellier

Elle était attendue (et redoutée ?). Le cadre de la zone à faibles émissions (ZFE), qui doit être mise en œuvre sur la métropole de Montpellier à compter du 1er juillet 2022 comme l'impose la loi, est désormais connu. Le président de la Métropole, Michaël Delafosse, l'a présenté ce 20 janvier.

La ZFE a vocation à définir un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des véhicules (professionnels et particuliers, voitures ou deux-roues motorisés, utilitaires, bus ou poids lourds) les plus polluants est limitée. Des dispositions qui auront un fort impact sur les habitants. Alors l'élu montpelliérain joue la pédagogie.

Tout d'abord, et même s'il dit en partager les objectifs vertueux en matière de lutte contre la pollution de l'air, il martèle à plusieurs reprises que les ZFE trouvent leur origine dans les exigences fixées par l'Europe : « Je rappelle que la France a été condamnée par l'Europe en raison de la qualité de son air. Un rapport de la Cour des comptes a chiffré à 40.000 le nombre de décès liés chaque année à la pollution atmosphérique, et Montpellier est l'une des métropoles les plus polluées de France (les émissions de CO2 liées aux transports représentent 57% des rejets sur le territoire de la métropole, NDLR) ! Les ZFE ont été créées par la loi (LOM, loi d'orientation des mobilités, NDLR), initialement pour 12 aires urbaines en France dont Montpellier, et la loi Climat et résilience a élargi le principe à 35 territoires ».

Et pour ne pas avoir l'air d'imposer ces nouvelles restrictions trop brutalement, l'élu a fait le choix de la progressivité : la ZFE se mettra en place en plusieurs phase, afin de donner de la visibilité aux habitants et ainsi de laisser le temps à chacun de s'adapter. Le déploiement se fera en deux temps géographiquement et comprendra plusieurs étapes où les restrictions iront crescendo : il démarrera officiellement le 1er juillet 2022 et se terminera le 1e juillet 2028.

Fin du diesel en 2028

Du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026, onze communes de la métropole seront concernées : Montpellier, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Le Crès, Pérols, Saint-Jean-de-Védas et Villeneuve-lès-Maguelone. A partir du 1er juillet 2026, le dispositif englobera les 31 communes de la métropole.

La vignette Crit'Air (indiquant 6 niveaux de pollution d'un véhicule) sera bien sûr le sésame indispensable pour aborder la ZFE. Pour les particuliers, le premier changement interviendra au 1er janvier 2023, où seuls les véhicules ayant une vignette Crit'Air 1 à 4 ou Crit'Air Vert pourront circuler dans le périmètre ZFE, puis au 1er janvier 2024 avec les seules vignettes Crit'Air de 1 à 3 ou Crit'Air Vert, au 1er janvier 2025 avec les seules vignettes Crit'Air de 1 à 2 ou Crit'Air Vert, et enfin au 1er janvier 2028 avec les seules vignettes Crit'Air 1 ou Crit'Air Vert.

Pour les professionnels roulant dans un véhicule utilitaire léger, une vignette Crit'Air 1 à 4 ou Crit'Air Vert sera exigée à compter du 1er juillet 2022 pour circuler sur le périmètre ZFE, une vignette Crit'Air 1 à 3 ou Crit'Air Vert à compter du 1er janvier 2023, une vignette Crit'Air 1 à 2 ou Crit'Air Vert à compter du 1er janvier 2024, et enfin une vignette Crit'Air 1 ou Crit'Air Vert à compter du 1er janvier 2028. Quant aux poids lourds, ils suivront les mêmes restrictions que les véhicules utilitaires légers, mais la Métropole a décidé d'aller plus loin en interdisant les poids lourds diesel dès le 1er janvier 2025.

Et à compter du 1er juillet 2028, plus aucun véhicule diesel ne sera autorisé à circuler dans la métropole, « ce qui laisse six ans pour s'organiser », souligne Michaël Delafosse...

« Plusieurs dérogations s'appliqueront jusqu'en 2025, précise Julie Frêche, vice-présidente de la Métropole de Montpellier déléguée au Transport et aux Mobilités actives. Les professionnels pourront continuer de circuler dans les zones industrielles ou les zones d'activité du périmètre ZFE, les particuliers de rejoindre les parkings de tram, et l'ensemble des véhicules de circuler sur les axes de transit. L'A709 et l'A9 sont de fait exclues également de la ZFE. »

Selon l'élue, dans sa première phase, « la ZFE de Montpellier sera l'un des territoires les plus importants, soit 142 km2, pour 375.000 habitants, ce qui représente 78% de la population ».

Augmenter les aides à l'achat de véhicules

La carte de la ZFE sera délibérée lors du conseil métropolitain du 25 janvier prochain. La mesure fera aussi l'objet d'un document de présentation qui sera diffusé début février dans les boîtes aux lettres des habitants de la métropole.