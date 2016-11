Pascal Otheguy, nouveau secrétaire général de la préfecture de l'Hérault

Ancien journaliste en agence de presse, dans la région Rhône-Alpes, et dirigeant d'une agence de courtage d'infirmations économiques, Pascal Otheguy est entré dans l'administration au milieu des années 1990.

Il a occupé divers postes en administration centrale (ministère des Finances, services du Premier ministre, ministère de l'Intérieur) et en administration préfectorales, en Saône-et-Loire entre 2002 et 2004, dans le Rhône entre 2004 et 2006, et dans l'Eure entre 2009 et 2011. Ce spécialiste des questions de réforme de l'État a ensuite créé le premier service d'appui à la transformation au sein de la direction générale de la modernisation de l'État et porté les sujets de réforme des services déconcentrés entre 2006 et 2009.

À ce titre, il exercé, depuis 2014, les fonctions de directeur de cabinet adjoint puis de directeur de cabinet des secrétaires d'État successifs chargés de la réforme de l'État et de la simplification - Thierry Mandon, Clotilde Valter puis Jean-Vincent Placé - au sein de l'actuel gouvernement.

Après avoir quitté, à sa demande, son dernier poste à la fin du mois de juin 2016, il vient de prendre ses fonctions en tant que nouveau secrétaire général de la préfecture de l'Hérault.