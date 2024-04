Cabines sanitaires : le Nîmois Sebach développe son réseau d’agences en France

L'entreprise nîmoise Sebach est, depuis trente ans, spécialiste des solutions sanitaires mobiles (cabines WC, douches portables, modulaires sanitaires, bases- vie, lave-mains et autres dispositifs complémentaires) adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles (pour les vendages par exemple) ou industriels (lors des travaux d'arrêt de tranche dans le nucléaire notamment), des collectivités ainsi que des événements.

Filiale du groupe allemand TOI TOI depuis 2022, l'entreprise conçoit, fabrique et loue ces équipements (avec du service : nettoyage, pompage si la cabine n'est pas raccordable, installation et désinstallation). Elle vient d'annoncer la nomination de Bruno Diss en tant que directeur général France, lequel a déjà pris ses fonctions depuis le 1er janvier dernier. Passé par les entreprises Eurest, Elior, Facilicom, Samsic Groupe et Hertz France, il succède à Sylvain Grévoz.

« À travers la location, mise en œuvre et maintenance de toilettes mobiles, nous répondons aux besoins de la population là où elle ne dispose pas d'installations sanitaires, rappelle-t-il. Les dispositifs Sebach garantissent ce droit d'accès aux toilettes à tous ceux qui passent du temps en plein air pour le travail ou le plaisir, tout en leur assurant confort, sécurité et hygiène. »

Cabines antibactériennes à la poudre d'argent

Le groupe compte quatre sites de production, à Bordeaux, en Italie, en Allemagne et en République tchèque, sur lesquels elle fabrique des cabines sanitaires classique, des cabines sèches en bois (d'une manière plus confidentielle), des cabines à base de filets de pêche recyclés (notamment pour des collectivités littorales, pour les installer sur les plages), mais aussi des cabines 100% antibactériennes avec de la poudre d'argent qui garantit cette protection, « un produit qui marche bien dans le BTP notamment où les grands groupes en particulier souhaitent limiter le risque de transmission de maladie et donc d'arrêts maladie », précise Bruno Diss.

Sebac loue également des modules sanitaires, qu'elle ne produit pas mais achète (modules de douche, modules combinés, modules lave-main), ainsi que des bases-vie, sortes de roulottes de chantier dotées de vestiaires, de sanitaires, etc. qui intéressent principalement le BTP ou le secteur événementiel, notamment les métiers du cinéma qui les utilisent pour en faire des loges.

Sebach emploie aujourd'hui une centaine de salariés, dispose d'agences à Bordeaux, Strasbourg, Belfort, Paris et Vitrolles, et travaille avec un réseau d'une dizaine de concessionnaires. Bruno Diss annonce un chiffre d'affaires « entre 20 et 25 millions d'euros » (1 milliard d'euros pour le groupe TOI TOI), en augmentation par de la croissance à la fois organique et externe.

« Nous développons notre réseau d'agences, avec deux nouvelles agences dans l'ouest parisien et à Lyon, et deux autres à venir dans le sud-est et en Bretagne, développe-t-il. Dans les deux prochaines années, nos effectifs pourraient doubler. »

« La France est en retard »

Sur ce segment de marché, la concurrence est encore assez atomisée, hormis quelques mastodontes comme Kiloutou mais qui est spécialisé dans le BTP. Sebach se dit n°2, mais unique en France sur son modèle économique.

« Nous sommes les seuls à proposer toutes les solutions sanitaires mobiles, quand WC Loc par exemple ne fait que des cabines WC, pas de modules sanitaires, affirme Bruno Diss. En France, on peut parler d'un marché encore peu structuré, de 150 à 200 millions d'euros sur les cabines, ce qui est peu par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie par exemple. La France est en retard sur le déploiement des cabines sanitaires. Par exemple, elles ne sont pas obligatoires sur les chantiers du BTP, même si il faut souligner que les grands groupes le font. Il y a un vrai changement d'état d'esprit à faire, d'autant que ces métiers se féminisent... »

En attendant, l'entreprise aura fort à faire en 2024 sur le secteur événementiel, avec une présence sur différents festivals de musique et autre course automobile. Pour des raisons de discrétion par rapport à la concurrence, Bruno Diss préfère ne pas citer les événements. Il évoque aussi « une compétition d'envergure internationale prévue cet été à Paris », comprendre bien sûr les Jeux Olympiques Paris 2024, mais les entreprises qui ne sont pas partenaires des JO ne sont pas autorisées à revendiquer un quelconque partenariat commercial. Sebach fournira alors des solutions de vidange en marque blanche.