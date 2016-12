Arterris rachète trois fleurons du secteur ovin et bovin

Le 6 décembre, le groupe coopératif agricole audois Arterris a annoncé l'acquisition des groupes Dufour Sisteron (CA : 38 M€), Ovimpex (CA : 250 M€) et Ovimpex Distribution (CA : 40 M€). L'opération a été finalisée le 24 novembre dernier, en partenariat avec la coopérative L'Agneau Soleil, située dans les Alpes-de-Haute-Provence.

« Notre choix s'inscrit dans la continuité de notre politique de croissance en complément de nos filières existantes, déclare Régis Serres, président du groupe Arterris. Nous continuons ainsi à développer des solutions toujours plus efficaces pour répondre aux enjeux de demain, pour nos adhérents comme pour nos clients. »

Avec cet investissement, le groupe a pour ambition de structurer ses filières ovine et bovine, en renforçant l'aval de la chaîne de valeur, de la collecte d'animaux à la transformation définitive pour le consommateur, en passant par l'abattage et la découpe.

« Cet investissement représente un accès au marché déterminant pour la pérennité des productions du sud de la France. À terme, une vraie position de leader permettra ainsi de reconquérir le marché intérieur. »

1,5 millions d'ovins

Le nouveau groupe commercialisera 100 000 bovins et 1,5 millions d'ovins. Soit un poids sensiblement accru au regard des 4,5 millions d'ovins produits en France et des 10 millions consommés chaque année.

« Bâtir ensemble une filière ovine et bovine était une évidence, concrétisée par nos trois acquisitions communes », observe de son côté François Allosia, président de L'Agneau Soleil, qui commercialise 150 000 agneaux sous le label Agneaux de Sisteron, soit 90 % de sa production.

Avec 25 000 agriculteurs et 350 000 ha en régions Occitanie et PACA, le groupe Arterris réalise un chiffre d'affaires combiné de plus de 760 M€ (185 M€ pour le pôle Animal) et emploie quelque 1 800 salariés. Avec cette triple acquisition, son chiffre d'affaires devrait dépasser le milliard d'euros en 2017.