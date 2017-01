AGT et RetailDrive fusionnent pour devenir Synergee

D'un côté AGT, basé à Mende (48) depuis vingt ans et ses 2,7 M€ de chiffre d'affaire. De l'autre les Belges de RetailDrive, qui développe un CA de 800 000 €. La fusion des deux entreprises permet l'émergence de Synergee, une nouvelle plate-forme plus complète et plus performante de solutions de gestion pour les entreprises, prête à conquérir l'Europe. Ce rapprochement, conclu le 15 décembre dernier, a été présenté aux élus départementaux le 10 janvier, à Mende.

Une boîte à outils pour commerçants

« Notre travail à AGT est d'offrir aux franchises un outil de gestion pour leur permettre de bien travailler au sein d'un groupement », Laurent Dubernais, ancien président d'AGT et nouveau P-dg de Synergee.

La clientèle d'AGT représente quelques 92 enseignes en France et au Canada : Europcar, Intersport, Thomas Cook, Midas...

« Et puis le réseau Orpi, souligne Laurent Dubernais. Ce sont 1 200 agences immobilières réparties sur le territoire à qui nous donnons les outils nécessaires pour se situer par rapport aux autres agences de l'enseigne, avoir un comparatif par rapport aux ventes, au budget... On propose également toute une panoplie d'outils pour gérer les risques, les finances, les achats, les fournisseurs, en bref : tout ce qui peut poser problème à un commerçant. »

Le concept de RetailDrive est à peu près le même, mais axé sur les questions immobilières. Créée en 2012 l'entreprise bruxelloise compte 56 enseignes clients, parmi lesquelles Yves Rocher, Carrefour ou encore Lacoste, et 10 000 points de vente en Europe.

La Lozère, centre névralgique de Synergee

Le calcul est rapide : en fusionnant, les deux entreprises élargissent leur clientèle, mais aussi leurs compétences. Se rajoutent en effet désormais pour AGT des savoir-faire en gestion de baux, de travaux et de maintenance des différents points de vente. « Cela nous permet donc d'accroître la création de valeur que nous apportons à nos clients », confirme Laurent Dubernais.

Mais c'est surtout d'un point de vue territorial que l'opération est bonne, selon le nouveau P-dg : « Eux sont Belges et ont un bureau aux Pays-Bas. Nous, nous sommes Français avec des opérations au Canada. Notre objectif commun est d'enclencher notre croissance européenne le plus rapidement possible. »

Une ouverture en Allemagne est d'ores et déjà prévue pour le premier trimestre 2017 ; en Italie et en Angleterre, respectivement au premier et deuxième semestre 2018. « Nous souhaitons nous poser dans les 18 prochains mois comme les leaders européens. On veut prendre cette part de marché rapidement parce que le besoin est là. »

Synergee compte dorénavant 40 collaborateurs (31 venus d'AGT et neuf de RD), dont 26 basés en Lozère. Le reste de l'équipe sera répartie entre Paris, Bruxelles, Montréal, Amsterdam et Bucarest.