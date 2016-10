GGL et Angelotti inaugurent un quartier résidentiel à Beaulieu

Le nouveau quartier résidentiel « Le Bois de Renard », situé à l'entrée sud de la commune de Beaulieu (34), s'étend sur une zone boisée de 16,3 ha. Il a été aménagé par les deux groupes GGL Aménagement et Angelotti, pour un investissement global de 17,8 M€ (plus de 1,8 M€ de participation communale).

L'ensemble, conçu par l'architecte-urbaniste AAA (Jean-Luc Martineau), sera inauguré par le maire et les deux aménageurs le 15 octobre prochain.

L'opération offrira, à terme, 245 logements avec une mixité des typologies d'habitations : 92 parcelles à bâtir, 8 faïsses (résidences en habitat groupé de 73 logements), et 5 mas réalisés par le promoteur Premalis et composés de 30 logements sociaux réservés aux personnes âgées, 21 logements en prêt social location accession, et 29 logements libres.

« Les logements sociaux sont en cours de construction, ainsi qu'une quarantaine de parcelles à bâtir et six faïsses, précise-t-on chez GGL Aménagement. La moitié de l'aménagement est terminée, et une vingtaine d'habitations sont déjà occupées. La totalité de l'opération sera livrée fin 2016, début 2017. »

Par ailleurs, le quartier comptera également un équipement public à vocation sportive, pour lequel la commune a lancé un concours.

L'aménagement du quartier a prévu de laisser 40 % de la surface dévolue aux espaces libres, parmi lesquels se trouvent « des noues paysagères, des zones naturelles préservées, des cheminements doux, une zone boisée non constructible de 18 000 m2 environ en périphérie nord et ouest de l'opération et un corridor écologique de plus de 14 000 m2 comme zone de refuge pour la faune et la flore », détaillent les aménageurs.