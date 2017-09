En réactions aux annonces sur le Plan Logement, Claudine Frêche, Philippe Saurel et Robert Cotte ont donné une conférence de presse le 22 septembre à Montpellier, chez ACM Habitat. (Crédits : Cécile CHAIGNEAU)

Le gouvernement, en dévoilant son Plan Logement, a déclenché la colère et l’inquiétude des bailleurs sociaux, qui dénoncent une réforme injuste et contreproductive pour le logement social. Chez ACM Habitat à Montpellier, le président Philippe Saurel et la directrice Claudine Frêche tirent la sonnette d’alarme.