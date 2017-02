Vingt nationalités attendues au 1er Montpellier Esport Show

L'agence montpelliéraine JCCom et Montpellier Méditerranée Aéroport (MMA) ont présenté, le 13 février, le programme du 1er Montpellier Aéroport Esport Show, un grand événement consacré à la culture et aux compétitions de jeu vidéo (e-sport) qui se tiendra les 25 et 26 février à l'Arena. Pour sa 1e édition, l'opération veut se positionner comme la plus importante dans le genre au Sud de la France, en accueillant notamment plus de mille joueurs, professionnels ou non, venus de 20 pays.

Plusieurs grands noms du e-sport annoncés

L'évènement prévoit plusieurs compétitions professionnelles autour de quatre grands jeux vidéo (League of Legends, Hearthstone, Fifa 17 et Overwatch), dotées de 50 000 € au total. Elles verront la participation de plusieurs équipes de e-sport rattachées à des clubs de sport professionnels (PSG, OL, FC Nantes), ou d'écuries réputées telles que les Américains de CLG Gaming.

D'autres temps forts rythmeront les deux jours : une compétition entre écoles françaises de "game design", une exposition sur l'art numérique digital, ou encore un concours de "cosplay" (déguisements inspirés de la culture gaming, comics et manga), lui-même doté de 5 000 €.

"Nous avons conçu un programme destiné à un show familial, précise l'organisateur Jean-Marc Irigoyen, fondateur de JCCom. À l'heure où les parents ont encore du mal à appréhender le phénomène, ils pourront voir sur place qu'il est possible de pratiquer le jeu vidéo en équipes."

Un dispositif média ambitieux

Alors que l'intérêt des médias traditionnels pour le e-sport va grandissant (TF1 a annoncé le même jour le lancement d'une émission de télé-réalité sur ce sujet), l'événement enregistrera la présence de plusieurs chaînes de télévision (Canal +, Arte, BeIn Sport), et de Twitch, le pure player leader en France sur l'e-sport.

Néanmoins, JCCom mise davantage sur la dimension digitale de l'événement. Seront présents sur le Montpellier Aéroport Esport Show de nombreux "influenceurs" (YouTubers, bloggers), "représentant des communautés de neuf millions de fidèles" selon JCCom, pour qui il s'agit du meilleur moyen d'attirer "le jeune public qui s'identifie à ces stars du genre".

L'émergence de l'écosystème régional

Le Montpellier Aéroport Esport Show a déjà généré la vente de 1 000 places. Une équipe de 250 techniciens et prestataires est mobilisée pour l'organisation de cet événement. Celui-ci est doté d'un budget de 500 000 €, dont un contrat de naming avec l'aéroport de Montpellier (montant non communiqué).

"Depuis deux ans, MMA mène une politique active de partenariats avec des acteurs économiques, rappelle Emmanuel Brehmer, directeur de l'aéroport. Avec cette grande première que constitue le Montpellier Aéroport Esport Show, nous ambitionnons de faire de la ville un haut lieu du jeu vidéo, et cette vitrine contribuera au rayonnement économique du territoire."

Selon le baromètre 2016 du jeu vidéo en France, publié en septembre dernier par le Syndicat national du jeu vidéo, l'Occitanie se classe au 2e rang derrière l'Île-de-France parmi les régions où l'entrepreneuriat dans le secteur est le plus développé. L'association Push Start, basée à Montpellier, rassemble 171 entreprises, studios et professionnels du jeu vidéo basés dans le Sud.

Retrouvez notre portrait d'Emeric Thoa, fondateur du studio de développement The Game Bakers, et créateur du plus gros hit mondial en 2016 pour un jeu indépendant, dans le dernier numéro d'Objectif, actuellement en kiosque.