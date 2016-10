LTWF 2016 : quels cépages pour les vins de demain ?

L'évolution de l'encépagement régional est l'un des thèmes choisis par Objectif Languedoc-Roussillon et La Tribune Toulouse pour l'une des deux tables rondes de la première édition de La Tribune Wine's Forum qui aura lieu à Perpignan, le 9 novembre. Viticulteurs, chercheurs et experts seront réunis pour évoquer les initiatives de terrain et échanger sur les stratégies de la profession.

Merlot, Grenache ou Syrah conserveront-ils leur position hégémonique dans le vignoble régional au cours des prochaines années ? Rien n'est moins sûr tant l'intérêt pour de nouveaux cépages ou le retour en force d'anciens cépages est d'actualité dans la filière viti-vinicole régionale.

Hier encore décrié, le Carignan voit sa cote de popularité remonter au point qu'il pourrait devenir le porte-étendard du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc (CIVL). Côté Midi-Pyrénées, la cave coopérative Plaimont Producteurs a créé le Moonseng composé de deux-tiers de Merlot et d'un tiers de Manseng Noir, cépage originaire de l'ouest des Pyrénées. Ces deux initiatives seront évoquées par Guy Bascou, du CIVL, et Joël Boueilh, de Plaimont Producteurs.

Nouveaux cépages

Mais il y a aussi 32 nouveaux cépages (Souvignier Gris, Solaris, Merlot Kanthusqui,...) qui pourraient faire leur entrée dans le vignoble au cours des prochaines années. Il revient aujourd'hui au ministère de l'Agriculture de trancher. Complexe, le parcours réglementaire autorisant l'utilisation de nouveaux cépages pour la production de vin sera évoqué lors de la table-ronde avec l'intervention de Laurent Mayoux de FranceAgriMer.

Enfin, les motivations pour faire évoluer le matériel végétal sont diverses et variées : produire des vins moins alcoolisés, s'adapter aux sécheresses plus fréquentes ou encore réduire l'usage des pesticides dans le vignoble. Autant d'arguments qui seront développés par les participants, et notamment par Hernan Ojeda, ingénieur de recherche à l'Inra Pech Rouge et Eric Serrano, directeur régional de l'Institut français du vin (IFV).

Au-delà de la théorie, cet événement sera aussi l'occasion d'annoncer et de détailler une initiative unique en France qui vient d'être lancée par l'Inra et le CIVL autour de la valorisation des nouveaux cépages.