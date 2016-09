Forum Smart City : Â« La MÃ©diterranÃ©e urbaine et humaine, un enjeu pour tous Â»

Montpellier Méditerranée Métropole, avec 31 communes et plus de 650 000 habitants dont 43% de moins de 30 ans - première croissance démographique française -, participe de manière active au vaste mouvement de regroupement communal, urbain et périurbain, engagé dans toute la France. Elle est en même temps un point d'ancrage territorial majeur pour la vaste région méditerranéenne, un enjeu stratégique de développement et de rayonnement.

Cinquième site français de la recherche et à la pointe de la technologie avec 1 100 entreprises dans le secteur TIC, la Métropole de Montpellier est un territoire d'expérimentation et de développement en grandeur nature qui invente de nouveaux usages et services, grâce à la convergence de la technologie avec les engagements d'un écosystème ouvert et la croissance économique par l'innovation.

Le Forum Smart City Méditerranée se propose d'aborder de manière transverse, les défis de cette métropole à la lumière de ses projets, perspectives et échanges internationaux, en particulier avec deux villes phares de la Méditerranée, Barcelone et Tel-Aviv. Avec de prestigieux invités nationaux et internationaux et la présence de l'ensemble de son écosystème, Montpellier Méditerranée Métropole montrera, une nouvelle fois, la puissance de sa créativité au service d'une ville innovante, humaine, solidaire, responsable et engagée pour le bien-être et la qualité de vie de ses habitants.

Rendez-vous le 11 octobre pour une journée de débats et de rencontres. La Méditerranée urbaine et humaine est un enjeu pour tous !

Renseignements et inscriptions sur le site smartcitymontpellier.latribune.fr