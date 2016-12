Alès Audace distingue 9 projets innovants

Opération nationale organisée par Alès Agglomération et visant à récompenser projets, jeunes entreprises, et entrepreneurs à la démarche innovante, la nouvelle édition du concours Alès Audace a permis de faire concourir 18 candidatures, retenues sur un total de 101 dossiers reçus en amont de la finale du 14 décembre, dans la cité cévenole. Huit projets innovants ont été récompensés dans quatre catégories.

La catégorie "Jeune entrepreneur" a permis de distinguer Cooxy (plancha électrique à usage collectif) et Ergosanté Technologie (exosquelette d'assistance au port de charges), qui toucheront 16 000€, dont 10 000€ de fonds d'amorçage d'Alès Myriapolis. En "Porteur de projet", ce sont Le Fût Inox (moyen d'élevage pour châteaux, domaines et maisons), L'Accent (produits cosmétiques à base de châtaigne) et l'Association Chanvre Gardois (en faveur de l'isolation écologique en chanvre fermier local) qui s'imposent et recevront 12 000 €, dont 7 000€ de prestation par l'École des Mines d'Alès.

En outre, Solene-R (solution de récupération de l'énergie fatale), Openwood (site pour artisans menuisiers locaux), Art Panel par Delta Thermie (radiateurs électriques innovants) et Piment Bio des Cévennes sont distingués en catégorie "Entrepreneur". Enfin, pour la 1e fois cette année, un prix du public a été décerné, après un vote organisé en ligne du 28 novembre au 11 décembre, au projet L'Accent porté par Adeline Constance et Julie Lambert.