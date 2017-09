David Cornu (Ecole de chimie, Montpellier), Jean-Charles Benezet (Alès Agglomération), Chantal Marion (Montpellier Métropole), Astrid Southon (Ecole des Mines d'Alès) (Crédits : PC)

Les étudiants de l'École des Mines d'Alès et de l'École de chimie de Montpelier ont présenté les résultats de leur travail avec des entreprises locales, le 26 septembre, à Montpellier. L'initiative baptisée #TechTheFuture visait à accélérer des projets technologiques, en favorisant les synergies entre les étudiants ingénieurs, le monde professionnel et les collectivités d'Alès et Montpellier.