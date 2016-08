DMS en progression de 14 % au 1er semestre

Fabricant de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie et à l'ostéodensitométrie basé à Mauguio (34), DMS a annoncé, le 26 août, une croissance de 14 % de son activité sur le 1er semestre 2016, avec un chiffre d'affaires consolidé de 17 M€. Le pôle historique de la société réalise 12,7 M€, tandis que les filiales Alpha MOS (fabricant de nez électronique) et AXS Médical (suivi des pathologies du dos par 3D), toutes deux rachetées et consolidées en 2015, réalisent respectivement 3,7 M€ et 500 000 € sur la même période.

DMS enregistre une forte progression de l'activité commerciale dans le monde et notamment en Europe, directement ou en vertu d'accords signés avec de grands partenaires industriels (OEM), tels que le Japonais Toshiba et l'Américain Carestream, dont elle cherche à augmenter le nombre aujourd'hui.

"Outre la poursuite d'une croissance soutenue à l'international, notamment en ostéodensitométrie avec la livraison du solde (1,9 M€) de la commande de 2,1 M€ pour un pays d'Europe du Sud, il convient de souligner la très bonne dynamique commerciale en France, portée par le succès de la Platinum, table de radiologie qui s'affirme comme la solution la plus performante du marché, fait savoir la direction de DMS dans un communiqué. Au 2ème trimestre, DMS a également reçu la 1ère commande de Toshiba Medical Systems Europe pour une table Platinum dans le cadre de l'accord de distribution européen conclu en mars 2016."

Par ailleurs, DMS a annoncé, en juin, qu'elle construira, d'ici 2018, une usine de production (5 500 m2, 6 M€ d'investissement) à Gallargues (34). La société, qui emploie une centaine de personnes, a programmé jusqu'à 25 recrutements sous trois ans.