Création du 1er site de vente en ligne d’art contemporain en Occitanie

Avec une croissance de 24 % enregistrée sur l'année 2016, les ventes mondiales d'art en ligne pèsent actuellement 3, 27 Mds $ et ne cessent de progresser (source Hiscox). Dans ce contexte particulièrement porteur, la Montpelliéraine Anastasia Chevel, passionnée d'art contemporain et de nouvelles technologies, vient d'annoncer la création d'Arty Color Gallery.

« À l'heure de la mondialisation et de la digitalisation galopantes, la création d'une galerie d'art en ligne s'inscrit dans une logique d'ouverture à de nouvelles perspectives en matière d'innovation. Cette ouverture au monde offre une incroyable opportunité de faire découvrir des jeunes talents émergents comme des artistes établis aux quatre coins du globe », explique la fondatrice.

Sortir des sentiers battus

À la différence de la start-up parisienne Artsper qui se définit comme une marketplace d'œuvres d'art sélectionnées par les galéristes, Arty Color Gallery est une gallerie en ligne dont la ligne directrice est de représenter exclusivement des artistes internationaux.

« Aujourd'hui, l'essentiel du marché français de l'art en ligne est focalisé sur la création artistique française et représente peu d'artistes étrangers. Le but d'Arty Color Gallery est de représenter toute la diversité artistique contemporaine mondiale », complète Anastasia Chevel.

À ce jour, 53 artistes, sélectionnés pour leur approche artistique originale et la qualité de leur travail, sont répertoriés sur le site, soit près de 600 œuvres uniques et originales, livrées avec le certificat d'authenticité, classées par thématique, format et technique (peintures, photos...). Les prix s'échelonnent entre 300 et 95 000 €, un spectre volontairement large et favorisant l'accessibilité de l'art contemporain au plus grand nombre.

Une nouvelle approche

Reste qu'acheter en ligne des œuvres d'artistes émergents ou renommés, sans les avoir vus au préalable, est un pari audacieux. Même si, selon une étude Hiscox, 68 % des collectionneurs ont déjà acheté une œuvre d'art sur internet.

« Les nouvelles technologies ont démocratisé l'accès à l'art contemporain auprès d'un large public d'amateurs d'art ne faisant pas partie des initiés et pas forcément très à l'aise avec les galeries institutionnelles. Sur le site, nous proposons une mise en situation des œuvres dans une pièce, afin que le client puisse se projeter. Nous facilitons également les retours et le droit à la rétractation de 14 jours permet au client de réfléchir. Au final, l'amateur d'art ne prend pas vraiment de risque. »

Le business model prévoit qu'Arty Color Gallery prélève 25 % sur chaque vente réalisée via le site. Dans les semaines à venir, une levée de fonds devrait permettre à la jeune société de se développer et ainsi de s'inscrire dans une stratégie digitale internationale.