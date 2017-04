Jean-René Privat (Café Joseph) lance une nouvelle plage

Jean-René Privat et son équipe ont repris la structure existante du Windsurf, lieu mythique, mais ils ont repensé entièrement l'espace et la décoration dans un esprit très bohème chic. Deux immenses terrasses protégées par des canisses de bois, banquettes et tables basses fabriquées par des artisans locaux, suspensions en osier, gros coussins ethniques donnent le ton et rappellent les plages d'Ibiza ou de Mykonos. Cette réalisation est signée Sylvie Batakian et Nicolas Kuseni.

« C'est une petite plage avec une équipe de dix personnes, aime à rappeler Jean-René Privat. Nous verrons dans la saison si nous avons besoin d'extras mais aujourd'hui nous dépendons beaucoup de la météo et nous devons gérer au mieux notre investissement. J'espère que notre plage de copains va plaire ! »

Le chef Laurent Arrazat propose une cuisine « de grand-mère », simple et généreuse. Après avoir travaillé des années avec les Frères Pourcel puis au sein de son propre établissement dans la vallée de l'Hérault, Laurent Arrazat s'engage aujourd'hui dans une nouvelle aventure. Il travaille uniquement avec des producteurs locaux et aime cuisiner les choses simples comme les anchois, les sardines, les moules mais aussi des poissons plus nobles comme la daurade et le loup.

Pas de carte mais une ardoise qui sera la même au restaurant, au bar ou sur le sable. Des plats ensoleillés qui pourront changer chaque jour selon la météo et les produits de saison.

Ouvert 7j/7 de 8h30 à 1h (après le 21 juin jusqu'à 2h). Tél. : 0467680157